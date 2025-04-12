США та Україна провели напружені переговори про надра, домовленостей досягти не вдалося – Reuters

Переговори між представниками України та США про доступ Сполучених Штатів до мінеральних ресурсів України проходили в напруженій і «антагоністичний» атмосфері, що значно ускладнює можливість досягнення домовленостей. Про це 11 квітня пише Reuters із посиланням на обізнане джерело та представника Міністерства фінансів США.

Деталі

За словами джерела, атмосфера переговорів була «антагоністичною», що робить суттєвий прогрес на цьому етапі малоймовірним. Основною причиною напруги стала нова версія пропозиції від адміністрації Трампа, яка виявилася більш «амбітною» та «вимогливою» порівняно з попередньою.

Згідно з останнім проєктом угоди, США отримали б переважне право на доступ до українських родовищ, а всі доходи від видобутку – як державними, так і приватними компаніями – мали б надходити до спільного інвестиційного фонду.

Водночас угода не передбачає надання Україні гарантій безпеки, які є пріоритетом для української сторони.

Джерело також вказало на «неочікуваний пункт» у документі – вимогу, щоб Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) отримала контроль над газопроводом російського «Газпрому», що проходить через Україну до Європи.

Речник Міністерства фінансів США охарактеризував переговори як «технічні за своєю суттю». За даними джерела, Україна залучила юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій щодо цієї угоди.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому укладенні угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин. Уже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Україні було передано проєкт розширеної угоди, яка передбачає поглиблення співпраці в різних напрямах.

Переговори щодо створення спільного інвестиційного фонду, відомого як «угода про надра», активізувалися. На відміну від попередніх домовленостей, які мали лише декларативний характер, новий документ буде юридично зобов’язуючим і потребуватиме схвалення Верховної Ради. Деталі переговорів і основні зміни для України доступні за посиланням.

28 березня перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд отримав проєкт угоди від США і наразі його вивчає. Вона наголосила, що публічні обговорення можуть ускладнити переговорний процес.

1 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про початок консультацій із американською стороною про оновлену версії угоди.

3 квітня Скотт Бессент анонсував приїзд української делегації до США наприкінці тижня або на початку наступного для обговорення деталей угоди про надра.

8 квітня Андрій Сибіга зазначив, що Україна вже визначила свою позицію та сформувала бачення змісту майбутньої угоди.

Того ж дня, 8 квітня, Кабінет Міністрів виділив 113 млн грн із резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди зі США в сфері корисних копалин. Із цієї суми 59 млн грн отримає Міністерство економіки, а 54 млн грн – Міністерство юстиції. Уряд доручив обом відомствам до 15 квітня залучити професійних консультантів.