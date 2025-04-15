Зеленський позитивно оцінив переговори з США про надра та анонсував нові зустрічі

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустрічі технічних команд України та США з питань угоди про корисні копалини та анонсував їх продовження. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня, пише «Інтерфакс-Україна» .

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«Це були переговори технічної команди. Зустрічі в різних форматах – офлайн і онлайн – триватимуть весь тиждень. Після консультацій команди представлять свої напрацювання», – заявив президент, додавши, що обидві сторони налаштовані оптимістично.

Контекст

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США щодо доступу американської сторони до мінеральних ресурсів України. За даними Reuters, які підтверджують джерело та представник Мінфіну США, атмосфера була напруженою й «антагоністичною».

Причиною стала нова, більш «вимоглива» та «амбітна» пропозиція адміністрації Трампа. Згідно з проєктом, США отримали б пріоритетний доступ до українських родовищ, а доходи від видобутку – як державними, так і приватними компаніями – спрямовувалися б до спільного інвестиційного фонду. Угода не передбачає гарантій безпеки, важливих для України.

Джерело також вказало на «несподіваний пункт» – вимогу передати контроль над газопроводом «Газпрому», що проходить через Україну до Європи, Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США (DFC).

Представник Мінфіну США охарактеризував переговори як «технічні». Україна залучила юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій щодо угоди.