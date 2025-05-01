Зеленский утвердил санкции против экс-советника ОП Арестовича и российских пропагандистов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 мая, подписал указ о введении в действие санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны. В список, в частности, включен бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Об этом говорится в соответствующих документах, обнародованных на сайте Офиса президента.
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Подробности
- Санкции применены к 15 физическим и 36 юридическим лицам, распространяющим российские пропагандистские нарративы, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Среди них:
- политолог Константин Бондаренко;
- лидер запрещенной в Украине партии «Держава» Дмитрий Василец;
- блогер Мирослав Олешко, незаконно уехавший из Украины в 2023 году; блогер Алексей Арестович, находящийся за границей;
- российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашеварова;
- лидер харьковской организации «Потон» Павел Онищенко;
- политолог Александр Семченко;
- экс-коментатор пророссийских телеканалов Александр Скубченко.
- Также в список попал Алексей Азаров, сын бывшего премьер-министра Николая Азарова, и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Санкции также охватили ряд российских предприятий, в частности, Новолипецкий металлургический комбинат, компании «Новатек» и «Арктик СПГ».
Контекст
11 апреля президент Зеленский утвердил санкции СНБО против российских и пророссийских пропагандистов и теневого флота РФ.
В список вошли: российский пропагандист Александр Сладков, «военные корреспонденты» Даниил Бессонов и Станислав Смагин, прокремлевский деятель Денис Жарких, псевдополитолог Вадим Карасев и продюсер запрещенного канала «112 Украина» Артем Марчевский. Pistols, «Грибы»), которому СБУ предъявила обвинение за пропаганду войны, призывы к нарушению территориальной целостности и оправдание агрессии РФ.
Среди медиа под ограничениями – EurAsia Daily, Readovka, «Правда.Ру» и проект «Другая Украина», связанный с Виктором Медведчуком.
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