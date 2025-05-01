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Зеленський затвердив санкції проти ексрадника ОП Арестовича та російських пропагандистів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав указ про введення в дію санкцій, затверджених Радою національної безпеки та оборони. До списку, зокрема, включено колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це йдеться у відповідних документах, оприлюднених на сайті Офісу президента.

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Деталі 

  • Санкції застосовано до 15 фізичних і 36 юридичних осіб, які поширюють російські пропагандистські наративи, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Серед них: 
  • політолог Костянтин Бондаренко;
  • лідер забороненої в Україні партії «Держава» Дмитро Василець; 
  • блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав з України у 2023 році; блогер Олексій Арестович, що перебуває за кордоном; 
  • російські журналісти Станіслав Бернвальд і Анастасія Кашеварова; 
  • лідер харківської організації «Потон» Павло Оніщенко;
  • політолог Олександр Семченко;
  • екскоментатор проросійських телеканалів Олександр Скубченко. 
  • Також до списку потрапив Олексій Азаров, син колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, та гендиректор «Росатома» Олексій Лихачов.

Санкції також охопили низку російських підприємств, зокрема Новолипецький металургійний комбінат, компанії «Новатек» і «Арктик СПГ».

Контекст 

11 квітня президент Зеленський затвердив санкції РНБО проти російських і проросійських пропагандистів і тіньового флоту РФ. Обмеження за поширення пропаганди війни стосуються 71 особи та 18 медіа, а 59 осіб пов’язані з тіньовим флотом.

До списку увійшли: російський пропагандист Олександр Сладков, «військові кореспонденти» Данило Безсонов і Станіслав Смагін, прокремлівський діяч Денис Жарких, псевдополітолог Вадим Карасьов і продюсер забороненого каналу «112 Україна» Артем Марчевський. Під санкції потрапив музикант Юрій Бардаш (YOURA, екс-Quest Pistols, «Гриби»), якому СБУ висунула звинувачення за пропаганду війни, заклики до порушення територіальної цілісності та виправдання агресії РФ.

Серед медіа під обмеженнями – EurAsia Daily, Readovka, «Правда.Ру» та проєкт «Другая Украина», пов’язаний із Віктором Медведчуком.

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