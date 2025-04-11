Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ та російських пропагандистів

Зеленський затвердив нові санкції РНБО, спрямовані проти російських і проросійських пропагандистів війни та російського тіньового флоту. Відповідні укази № 229/2025 і № 230/2025 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Деталі

Санкції за пропаганду та виправдання війни стосуються 71 особи та 18 медіа, що поширюють пропаганду. Ще 59 осіб включено до списку, пов’язаного з тіньовим флотом.

До санкційного переліку увійшли, зокрема, російський пропагандист Олександр Сладков, «військові кореспонденти» Данило Безсонов і Станіслав Смагін, а також прокремлівський діяч Денис Жарких.

У списку також опинилися проросійський псевдополітолог Вадим Карасьов і Артем Марчевський, генеральний продюсер нині забороненого телеканалу «112 Україна».

Під обмеження потрапив музикант Юрій Бардаш, відомий як продюсер Quest Pistols, «Нерви» та учасник гурту «Гриби», а згодом – сольний виконавець під псевдонімом YOURA. Торік СБУ висунула йому звинувачення за чотирма статтями: заклики до насильницької зміни конституційного ладу, поширення матеріалів із закликами до порушення територіальної цілісності, пропаганда війни та виправдання російської агресії проти України.

Серед медіа, що потрапили під санкції, – інтернет-ресурси EurAsia Daily, Readovka та «Правда.Ру».

Також обмеження торкнулися кремлівського проєкту «Другая Украина», який асоціюють із Віктором Медведчуком, екслідером партії ОПзЖ.

Контекст

10 квітня Володимир Зеленський оголосив, що Україна готує нові санкційні пакети проти росії. Удар буде спрямовано, зокрема, по «тіньовому» танкерному флоту, який москва використовує для фінансування війни. Санкції також охоплять російських пропагандистів, які сприяють ослабленню української оборони, а також окремих українських посадовців із відомими прізвищами, що мали вплив.