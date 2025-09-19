Эдвин Чен, бывший опытный специалист Google, Facebook и Twitter, создал компанию по маркировке данных Surge AL на фоне революции искусственного интеллекта. Теперь самый молодой участник рейтинга богатейших американцев Forbes 400 готов выйти из тени и заявить о себе.

Проведя утро за анализом датасета, чтением научных статей и экспериментами с передовыми ИИ-моделями в своей квартире на Манхэттене, Эдвин Чен, 37, решил прогуляться в изысканное трехуровневое кафе Starbucks Reserve Roastery на Девятой авеню.

В темно-синей футболке Vuori с холщовой сумкой, украшенной тигром, через плечо Чен спускается вниз и усаживается за столиком в углу кофейни. Потягивая зеленый чай, «потому что заказывать здесь кофе слишком долго», основатель и CEO Surge AI – компании по маркировке данных и обучению ИИ – начинает непрерывный двухчасовой разговор обо всем: от культуры Кремниевой долины (он ее ненавидит) и своих конкурентов («они все – автомастерские»), до того, как человечество могло бы взаимодействовать с пришельцами, если бы те высадились на Земле. «Они же не говорят по-английски. Как с ними общаться? Как расшифровать их язык? Надеемся, что для этого найдется какой-то математический способ», – говорит Чен.

Эта дилемма также рассматривается в его любимой новелле, написанной в 1998 году автором научной фантастики Тедом Чангом. «История твоей жизни» стала основой для фильма «Прибытие» Дэнни Вильнева, где лингвистка пытается говорить с пришельцами, распознавая закономерности в их языке и письме.