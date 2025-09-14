Підписка від 49 грн
Едвін Чен заробив $18 млрд, навчаючи ШІ, а Браян Вентуро $4,2 млрд на хмарних технологіях. Десятка наймолодших мільярдерів США у списку Forbes 400

Forbes USA
Forbes

6 хв читання

Едвін Чен, Влад Тенєв та Лукас Волтон /колаж Анастасія Савеленко

До десятки наймолодших мільярдерів увійшли Едвін Чен, Влад Тенєв та Лукас Волтон. Фото колаж Анастасія Савеленко

У 2025 році кількість мільярдерів у США віком до 50 років зросла до 33 осіб, а наймолодший учасник списку Forbes 400 2025 року – Едвін Чен, 37, дебютував зі статками у $18 млрд. Капітал десятки наймолодших мільярдерів, які увійшли до списку, складає $357 млрд.

Середній вік мільярдера в рейтингу 400 найбагатших людей США за версією Forbes становить 70 років, а 23 учасники списку мають вік понад 90 років, включаючи найстаршого з них, 96-річного магната у сфері нерухомості та лісозаготівлі Арчі Алдіса Еммерсона. 

Але деяким щасливим мільярдерам вдалося накопичити $3,8 млрд – цьогорічний рекордний мінімальний чистий капітал – ще в порівняно молодому віці.

