Едвін Чен, колишній досвідчений фахівець Google, Facebook і Twitter, створив компанію з маркування даних Surge AL на тлі революції штучного інтелекту. Тепер наймолодший учасник рейтингу найбагатших американців Forbes 400 готовий вийти з тіні й заявити про себе.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Провівши ранок за аналізом датасету, читанням наукових статей і експериментами з передовими ШІ-моделями у своїй квартирі на Мангеттені, Едвін Чен, 37, вирішив прогулятися до вишуканої трирівневої кав’ярні Starbucks Reserve Roastery на Дев’ятій авеню.
У темно-синій футболці Vuori з полотняною торбою, прикрашеною тигром, через плече Чен спускається вниз і вмощується за столиком у кутку кав’ярні. Потягуючи зелений чай, «бо замовляти тут каву надто довго», засновник і CEO Surge AI – компанії з маркування даних та навчання ШІ – розпочинає безперервну двогодинну розмову про все: від культури Кремнієвої долини (він її ненавидить) і своїх конкурентів («вони всі – автомайстерні»), до того, як людство могло б взаємодіяти з прибульцями, якби ті висадилися на Земля. «Вони ж не говорять англійською. Тож як із ними спілкуватися? Як розшифрувати їхню мову? Сподіваємося, що для цього знайдеться якийсь математичний спосіб», – каже Чен.
Ця дилема також розглядається в його улюбленій новелі, написаній у 1998 році автором наукової фантастики Тедом Чангом. «Історія твого життя» стала основою для фільму «Прибуття» Дені Вільнева, де лінгвістка намагається говорити з прибульцями, розпізнаючи закономірності у їхній мові та письмі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.