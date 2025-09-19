Едвін Чен, колишній досвідчений фахівець Google, Facebook і Twitter, створив компанію з маркування даних Surge AL на тлі революції штучного інтелекту. Тепер наймолодший учасник рейтингу найбагатших американців Forbes 400 готовий вийти з тіні й заявити про себе.

Провівши ранок за аналізом датасету, читанням наукових статей і експериментами з передовими ШІ-моделями у своїй квартирі на Мангеттені, Едвін Чен, 37, вирішив прогулятися до вишуканої трирівневої кав’ярні Starbucks Reserve Roastery на Дев’ятій авеню.

У темно-синій футболці Vuori з полотняною торбою, прикрашеною тигром, через плече Чен спускається вниз і вмощується за столиком у кутку кав’ярні. Потягуючи зелений чай, «бо замовляти тут каву надто довго», засновник і CEO Surge AI – компанії з маркування даних та навчання ШІ – розпочинає безперервну двогодинну розмову про все: від культури Кремнієвої долини (він її ненавидить) і своїх конкурентів («вони всі – автомайстерні»), до того, як людство могло б взаємодіяти з прибульцями, якби ті висадилися на Земля. «Вони ж не говорять англійською. Тож як із ними спілкуватися? Як розшифрувати їхню мову? Сподіваємося, що для цього знайдеться якийсь математичний спосіб», – каже Чен.

Ця дилема також розглядається в його улюбленій новелі, написаній у 1998 році автором наукової фантастики Тедом Чангом. «Історія твого життя» стала основою для фільму «Прибуття» Дені Вільнева, де лінгвістка намагається говорити з прибульцями, розпізнаючи закономірності у їхній мові та письмі.