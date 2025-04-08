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Состояние первой десятки самых богатых женщин мира составляет $500 млрд. И только одна из них – self-made предприниматель. Топ-10 женщин-миллиардеров от Forbes

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

Опра Вінфрі, Еліс Волтон, найбагатші, мільярдери /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Опра Уинфри и Элис Уолтон среди самых богатых женщин-миллиардеров. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Количество женщин-миллиардеров в мире медленно, но растет. В этом году в рейтинге самых богатых от Forbes – 406 женщин, то есть 13,4% списка. Вот десятка топ-миллиардеров

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Женщины по-прежнему остаются крайне недостаточно представленными в рейтинге самых богатых людей планеты от Forbes. Однако их количество медленно растет. В 2025 году среди 3028 миллиардеров мира – 406 женщин, что составляет 13,4 процента списка. Это немного больше, чем в 2024 году, когда женщин было 369, или 13,3%.

Самой богатой женщиной мира сейчас является наследница Walmart Элис Уолтон, чье состояние оценивается в $101 млрд. Она вернула себе титул самой богатой женщины, отодвинув на второе место наследницу французского концерна LʼOréal Франсуазу Бетанкур-Майерс, чье состояние составляет $81,6 млрд.

Бетанкур-Майерс и Уолтон в течение последних пяти лет соревновались за первую позицию среди самых богатых женщин мира. В июне 2024 года Бетанкур-Майерс вошла в историю, став первой женщиной, чье состояние достигло $100 млрд. Однако к началу сентября Уолтон вернула себе лидерство благодаря росту акций Walmart и падению котировок LʼOréal.

На третьем и четвертом местах остаются Джулия Кох, вдова промышленника Дэвида Коха, умершего в 2019-м, и Жаклин Марс, наследница империи сладостей Mars.

Из десяти самых богатых женщин девять получили свое состояние в наследство. Самая богатая self-made женщина-предприниматель – Рафаэла Апонте-Диамант, жительница Швейцарии и соучредитель крупнейшей в мире судоходной компании. Ее капитал – $37,7 млрд. Она занимает пятое место среди женщин-миллиардеров и является одной из 113 женщин, которые сами заработали свое состояние. В этот список также входят Опра Уинфри и Тейлор Свифт – состояние последней выросло на 45% за год благодаря туру Eras, который принес ей примерно $2 млрд и стал самым успешным концертным туром в истории.

Две женщины потеряли свои позиции в топ-10: австралийская магнат Джина Райнхарт, чье состояние уменьшилось почти на 5% из-за падения цен на железную руду, и Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса, продолжающая активно жертвовать на благотворительность. Их заменили Мелинда Френч Гейтс, экс-жена Билла Гейтса, и новичок списка – Мэрилин Саймонс, вдова легендарного руководителя хедж-фонда Джима Саймонса, скончавшегося в мае 2024 года.

Среди других новичков – фармацевтическая миллиардер Мартин Ротблатт, основавшая компанию United Therapeutics с годовой выручкой $2,9 млрд, и Татьяна Володина, которая является владелицей российского косметического ритейлера LʼEtoile с годовой выручкой $1 млрд.

Десятка самых богатых женщин мира в 2025 году

(состояние указано по состоянию на 7 марта 2025-го).

10. Мелинда Френч Гейтс

Мелинда Френч Гейтс, самые богатые /Getty Images

Мелинда Френч Гейтс Фото Getty Images

Состояние: $30,4 млрд

Возраст: 60

Источник состояния: Microsoft, инвестиции

Гражданство: США

Состояние Мелинды Френч Гейтс выросло на $19,3 млрд после того, как Forbes USA пересмотрел оценку ее брачного развода с Биллом Гейтсом в 2021 году – сейчас его оценивают в $25 млрд.

В июне 2024 года Мелинда вышла из совета фонда Gates Foundation, чтобы сосредоточиться на собственном проекте Pivotal Ventures – компании, инвестирующей в стартапы, возглавляемые женщинами. Также Pivotal Ventures имеет благотворительное крыло. Совокупные пожертвования Мелинды с Биллом Гейтсом оценивают в $47,7 млрд.

9. Мэрилин Саймонс и семья

Мэрилин Саймонс, самые богатые /Getty Images

Мэрилин Саймонс. Фото Getty Images

Состояние: $31 млрд

Возраст: 74

Источник состояния: хедж-фонды

Гражданство: США

Вдова инвестора Джима Саймонса возглавляет фонд Simons Foundation, который супруги создали для поддержки науки и образования. Саймонс входит в ряд наблюдательных советов, включая Cold Spring Harbor Laboratory и East Harlem Scholar Academies, и возглавляет совет лидерства для женщин при Университете Стоуни-Брук.

8. Мириам Адельсон и семья

Мириам Адельсон, самые богатые /Getty Images

Мириам Адельсон. Фото Getty Images

Состояние: $32,1 млрд

Возраст: 79

Источник состояния: казино

Гражданство: США

Израильская миллиардер и ее семья владеют более половиной компании Las Vegas Sands – империи казино, включающей Venetian Macao и Marina Bay Sands в Сингапуре. Ее муж, Шелдон Адельсон, основал компанию в 1989 году.

Мириам, врач по специальности, активно занимается борьбой с наркозависимостью в мире и является крупным донором Республиканской партии США.

7. Эбигейл Джонсон

Эбигейл Джонсон, самые богатые /Getty Images

Эбигейл Джонсон. Фото Getty Images

Состояние: $32,7 млрд

Возраст: 63

Источник состояния: Fidelity

Гражданство: США

Эбигейл Джонсон – глава и CEO одной из крупнейших компаний по управлению активами в мире, которую ее дед основал в 1946 году – Fidelity Investments. Сейчас владеет 28,5% акций компании.

Джонсон присоединилась к Fidelity Investments как аналитик в 1988 году, а ее гендиректором стала с 2014-го, после того, как ее отец Эдвард Джонсон III ушел в отставку.

6. Савитри Джиндал и семья

Савитри Джиндал, самые богатые /Getty Images

Савитри Джиндал. Фото Getty Images

Состояние: $35,5 млрд

Возраст: 75

Источник состояния: сталь

Гражданство: Индия

Самая состоятельная представитель матриархии Индии Савитри Джиндал, контролирует конгломерат Jindal Group, работающий в отраслях стали, энергетики, цемента и инфраструктуры. Компанию основал ее покойный муж Ом Пракаш Джиндал, погибший в 2005 году в авиакатастрофе. Управлением занимаются четверо из девяти ее детей.

5. Рафаэла Апонте-Диамант

Рафаэла Апонте-Бриллиант, самые богатые /Getty Images

Рафаэла Апонте-Диамант и Джанлуиджи Апонте, 19 июня 2006 года в гавани Сен-Назер. Фото Getty Images

Состояние: $37,7 млрд

Возраст: 80

Источник состояния: морские перевозки

Гражданство: Швейцария

Рафаэла Апонте-Диамант – самая состоятельная self-made женщина в списке Forbes третий год подряд.

Швейцарская миллиардер обязана своему богатству 50-процентной доле в Mediterranean Shipping Company (MSC), крупнейшей судоходной компании мира, которую она основала вместе с мужем в 1970 году после того, как познакомилась с ним во время путешествия на лодке к острову Капри в Италии.

Сегодня MSC компания владеет флотом из 900 судов. Другую половину компании контролирует ее муж Джанлуиджи.

4. Жаклин Марс

Жаклин Марс, самые богатые /Getty Images

Жаклин Марс (ц) и ее внучки Грейсен Эйрт (л) и Кэтрин Бургсталер (п) во время официального ужина артистов в Центре Кеннеди, Вашингтон, 2 декабря 2017 года. Фото Getty Images

Состояние: $42,6 млрд

Возраст: 85

Источник состояния: сладости, корм для животных

Гражданство: США

Дедушка Жаклин Марс стартовал свой бизнес в 1911 году по продаже конфет, которые делал на собственной кухне. Сегодня Mars Incorporated владеет брендами M&Ms, Snickers, Wrigleyʼs и Pedigree. Жаклин входила в совет директоров компании 20 лет, ныне является владелицей доли вместе с братом Джоном и племянницами.

3. Джулия Кох и семья

Джулия Кох, самые богатые /Getty Images

Джулия Кох, Нью-Йорк, 6 ноября 2017 года. Фото Getty Images

Состояние: $74,2 млрд

Возраст: 62

Источник состояния: Koch, Inc

Гражданство: США

В этом году вдова Дэвида Коха добавила в свое состояние почти $10 млрд, сохранив за собой место третьей самой богатой женщины в мире.

Она и ее трое детей унаследовали 42% акций компании Koch, Inc. (бывшая Koch Industries), второй по величине частной компании в США, охватывающей различные отрасли, от нефтяной переработки и сельского хозяйства до недвижимости.

2. Франсуаза Бетанкур-Майерс и семья

Франсуаза Бетанкур-Майерс, самые богатые /Getty Images

Франсуаза Бетанкур-Майерс Фото Getty Images

Состояние: $81,6 млрд

Возраст: 71

Источник состояния: LʼOréal

Гражданство: Франция

Наследница LʼOréal потеряла лидерство в списке самых богатых женщин из-за падения акций косметического гиганта на 20%, обусловленного более слабыми продажами в Китае.

В феврале Бетанкур-Майерс, которая 28 лет была в совете директоров LʼOréal, объявила о своей отставке с должности вице-президента совета директоров компании. В конце года ее место должен занять ее сын Жан-Виктор.

1. Элис Уолтон

Элис Уолтон, самые богатые /Getty Images

Элис Уолтон. Фото Getty Images

Состояние: $101 млрд

Возраст: 75

Источник состояния: Walmart

Гражданство: США

У единственной дочери основателя Walmart Сэма Уолтона прибавилось $28,7 млрд благодаря росту акций компании на 40%. Уолтон известна как меценат и коллекционер произведений искусства. Она основала музей Crystal Bridges в Бентонвилле, штат Арканзас. Этим летом в городе откроется медицинская школа ее имени.

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