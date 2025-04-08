Статки першої десятки найбагатших жінок світу становлять $500 млрд. І лише одна з них – self-made підприємиця. Топ-10 мільярдерок від Forbes

Кількість мільярдерок у світі повільно, але зростає. Цьогоріч у рейтингу найбагатших від Forbes – 406 жінок, тобто 13,4% списку. Ось десятка топмільярдерок

Жінки як і раніше залишаються вкрай недостатньо представленими в рейтингу найбагатших людей планети від Forbes. Проте їхня кількість повільно зростає. У 2025 році серед 3028 мільярдерів світу – 406 жінок, що становить 13,4% списку. Це трохи більше, ніж у 2024-му, коли жінок було 369, або 13,3%.

Найбагатшою жінкою світу наразі є спадкоємиця Walmart Еліс Волтон, чий статок оцінюється в $101 млрд. Вона повернула собі титул найзаможнішої жінки, відсунувши на другу сходинку спадкоємицю французького концерну LʼOréal Франсуазу Бетанкур-Маєрс, чий статок становить $81,6 млрд.

Бетанкур-Маєрс і Волтон протягом останніх пʼяти років змагалися за першу позицію серед найбагатших жінок світу. У червні 2024 року Бетанкур-Маєрс увійшла в історію, ставши першою жінкою, чий статок досягнув $100 млрд. Однак до початку вересня Волтон повернула собі лідерство завдяки зростанню акцій Walmart і падінню котирувань LʼOréal.

На третьому й четвертому місцях залишаються Джулія Кох, вдова промисловця Девіда Коха, який помер у 2019-му, та Жаклін Марс, спадкоємиця імперії солодощів Mars.

З десяти найбагатших жінок дев’ять отримали свої статки у спадок. Найзаможніша self-made підприємиця – Рафаела Апонте-Діамант, швейцарка та співзасновниця найбільшої у світі судноплавної компанії. Її капітал – $37,7 млрд. Вона посідає п’яте місце серед жінок-мільярдерок і є однією зі 113 жінок, які самі заробили свої статки. До цього списку також входять Опра Вінфрі та Тейлор Свіфт – статки останньої зросли на 45% за рік завдяки туру Eras, який приніс їй приблизно $2 млрд і став найуспішнішим концертним туром в історії.

Дві жінки втратили свої позиції в топ-10: австралійська магнатка Джина Райнхарт, чиї статки зменшилися майже на 5% через падіння цін на залізну руду, і Маккензі Скотт, колишня дружина Джеффа Безоса, яка продовжує активно жертвувати на благодійність. Їх замінили Мелінда Френч Гейтс, ексдружина Білла Гейтса, та новачок списку – Мерилін Саймонс, вдова легендарного керівника хедж-фонду Джима Саймонса, який помер у травні 2024 року.

Серед інших новачків – фармацевтична мільярдерка Мартін Ротблатт, яка заснувала компанію United Therapeutics з річним виторгом $2,9 млрд, та Тетяна Володіна, яка є власницею російського косметичного ритейлера L’Etoile з річним виторгом $1 млрд.

Десятка найбагатших жінок світу у 2025 році

(статки вказані станом на 7 березня 2025-го).

10. Мелінда Френч Гейтс

Мелінда Френч Гейтс Фото Getty Images

Статки: $30,4 млрд

Вік: 60

Джерело статків: Microsoft, інвестиції

Громадянство: США

Статки Мелінди Френч Гейтс зросли на $19,3 млрд після того, як Forbes USA переглянув оцінку її шлюбного розлучення з Біллом Гейтсом у 2021 році – наразі її оцінюють в $25 млрд.

У червні 2024-го Мелінда вийшла з ради фонду Gates Foundation, щоб зосередитись на власному проєкті Pivotal Ventures – компанії, яка інвестує у стартапи, очолювані жінками. Також Pivotal Ventures має благодійне крило. Сукупні пожертви Мелінди з Біллом Гейтсом оцінюють у $47,7 млрд.

9. Мерилін Саймонс і родина

Мерилін Саймонс. Фото Getty Images

Статки: $31 млрд

Вік: 74

Джерело статків: хедж-фонди

Громадянство: США

Вдова інвестора Джима Саймонса очолює фонд Simons Foundation, який подружжя створило для підтримки науки й освіти. Саймонс входить до кількох наглядових рад, включно з Cold Spring Harbor Laboratory та East Harlem Scholar Academies, і очолює раду лідерства для жінок при Університеті Стоуні-Брук.

8. Міріам Адельсон і родина

Міріам Адельсон. Фото Getty Images

Статки: $32,1 млрд

Вік: 79

Джерело статків: казино

Громадянство: США

Ізраїльська мільярдерка та її родина володіють понад половиною компанії Las Vegas Sands – імперії казино, що включає Venetian Macao і Marina Bay Sands у Сінгапурі. Її чоловік, Шелдон Адельсон, заснував компанію у 1989 році.

Міріам, лікарка за фахом, активно займається боротьбою з наркозалежністю у світі та є великим донором Республіканської партії США.

7. Ебіґейл Джонсон

Ебіґейл Джонсон. Фото Getty Images

Статки: $32,7 млрд

Вік: 63

Джерело статків: Fidelity

Громадянство: США

Ебіґейл Джонсон – голова та CEO однієї з найбільших компаній з управління активами у світі, яку її дід заснував у 1946 році, – Fidelity Investments. Вона наразі володіє 28,5% акцій компанії.

Джонсон приєдналася до Fidelity Investments як аналітикиня у 1988 році, а її гендиректоркою стала з 2014-го, після того, як її батько Едвард Джонсон III пішов у відставку.

6. Савітрі Джиндал і родина

Савітрі Джиндал. Фото Getty Images

Статки: $35,5 млрд

Вік: 75

Джерело статків: сталь

Громадянство: Індія

Найзаможніша матріархиня Індії Савітрі Джиндал, контролює конгломерат Jindal Group, що працює в галузях сталі, енергетики, цементу та інфраструктури. Компанію заснував її покійний чоловік Ом Пракаш Джиндал, який загинув у 2005 році в авіакатастрофі. Управлінням займаються четверо з дев’яти її дітей.

5. Рафаела Апонте-Діамант

Рафаела Апонте-Діамант та Джанлуїджі Апонте, 19 червня 2006 року в гавані Сен-Назер. Фото Getty Images

Статки: $37,7 млрд

Вік: 80

Джерело статків: морські перевезення

Громадянство: Швейцарія

Рафаела Апонте-Діамант – найзаможніша self-made жінка у списку Forbes третій рік поспіль.

Швейцарська мільярдерка завдячує своєму багатству 50-відсотковій частці в Mediterranean Shipping Company (MSC), найбільшій судноплавній компанії світу, яку вона заснувала разом із чоловіком у 1970 році після того, як познайомилася з ним під час подорожі на човні до острова Капрі в Італії.

Сьогодні MSC компанія володіє флотом з 900 суден. Іншу половину компанії контролює її чоловік Джанлуїджі.

4. Жаклін Марс

Жаклін Марс (ц) та її онучки Грейсен Ейрт (л) і Кетрін Бургсталер (п) під час офіційної вечері артистів у Центрі Кеннеді, Вашингтон, 2 грудня 2017 року. Фото Getty Images

Статки: $42,6 млрд

Вік: 85

Джерело статків: солодощі, корм для тварин

Громадянство: США

Дідусь Жаклін Марс стартував свій бізнес у 1911 році з продажу цукерок, які робив на власній кухні. Сьогодні Mars Incorporated володіє брендами M&Ms, Snickers, Wrigley’s і Pedigree. Жаклін входила до ради директорів компанії 20 років, нині є власницею частки разом із братом Джоном і племінницями.

3. Джулія Кох і родина

Джулія Кох, Нью-Йорк, 6 листопада 2017 року. Фото Getty Images

Статки: $74,2 млрд

Вік: 62

Джерело статків: Koch, Inc

Громадянство: США

Цьогоріч вдова Девіда Коха додала до свого статку майже $10 млрд, зберігши за собою місце третьої найбагатшої жінки у світі.

Вона та її троє дітей успадкували 42% акцій компанії Koch, Inc. (колишня Koch Industries), другої за величиною приватної компанії в США, яка охоплює різноманітні галузі, від нафтової переробки та сільського господарства до нерухомості.

2. Франсуаза Бетанкур-Маєрс і родина

Франсуаза Бетанкур-Маєрс Фото Getty Images

Статки: $81,6 млрд

Вік: 71

Джерело статків: LʼOréal

Громадянство: Франція

Спадкоємиця LʼOréal втратила лідерство в списку найбагатших жінок через падіння акцій косметичного гіганта на 20%, зумовлене слабшими продажами в Китаї.

У лютому Бетанкур-Маєрс, яка 28 років була в раді директорів LʼOréal, оголосила про свою відставку з посади віцепрезидентки ради директорів компанії. Наприкінці року її місце має зайняти її син Жан-Віктор.

1. Еліс Волтон

Еліс Волтон. Фото Getty Images

Статки: $101 млрд

Вік: 75

Джерело статків: Walmart

Громадянство: США

У єдиної доньки засновника Walmart Сема Волтона додалося $28,7 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 40%. Волтон відома як меценатка й колекціонерка мистецтва. Вона заснувала музей Crystal Bridges у Бентонвіллі, штат Арканзас. Цього літа в місті відкриється медична школа її імені.