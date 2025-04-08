Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Найбагатші
Дата

Статки першої десятки найбагатших жінок світу становлять $500 млрд. І лише одна з них – self-made підприємиця. Топ-10 мільярдерок від Forbes

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

Опра Вінфрі, Еліс Волтон, найбагатші, мільярдери /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Опра Вінфрі та Еліс Волтон серед найбагатших мільярдерок. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Кількість мільярдерок у світі повільно, але зростає. Цьогоріч у рейтингу найбагатших від Forbes – 406 жінок, тобто 13,4% списку. Ось десятка топмільярдерок

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Жінки як і раніше залишаються вкрай недостатньо представленими в рейтингу найбагатших людей планети від Forbes. Проте їхня кількість повільно зростає. У 2025 році серед 3028 мільярдерів світу – 406 жінок, що становить 13,4% списку. Це трохи більше, ніж у 2024-му, коли жінок було 369, або 13,3%.

Найбагатшою жінкою світу наразі є спадкоємиця Walmart Еліс Волтон, чий статок оцінюється в $101 млрд. Вона повернула собі титул найзаможнішої жінки, відсунувши на другу сходинку спадкоємицю французького концерну LʼOréal Франсуазу Бетанкур-Маєрс, чий статок становить $81,6 млрд.

Бетанкур-Маєрс і Волтон протягом останніх пʼяти років змагалися за першу позицію серед найбагатших жінок світу. У червні 2024 року Бетанкур-Маєрс увійшла в історію, ставши першою жінкою, чий статок досягнув $100 млрд. Однак до початку вересня Волтон повернула собі лідерство завдяки зростанню акцій Walmart і падінню котирувань LʼOréal.

На третьому й четвертому місцях залишаються Джулія Кох, вдова промисловця Девіда Коха, який помер у 2019-му, та Жаклін Марс, спадкоємиця імперії солодощів Mars.

З десяти найбагатших жінок дев’ять отримали свої статки у спадок. Найзаможніша self-made підприємиця – Рафаела Апонте-Діамант, швейцарка та співзасновниця найбільшої у світі судноплавної компанії. Її капітал – $37,7 млрд. Вона посідає п’яте місце серед жінок-мільярдерок і є однією зі 113 жінок, які самі заробили свої статки. До цього списку також входять Опра Вінфрі та Тейлор Свіфт – статки останньої зросли на 45% за рік завдяки туру Eras, який приніс їй приблизно $2 млрд і став найуспішнішим концертним туром в історії.

Дві жінки втратили свої позиції в топ-10: австралійська магнатка Джина Райнхарт, чиї статки зменшилися майже на 5% через падіння цін на залізну руду, і Маккензі Скотт, колишня дружина Джеффа Безоса, яка продовжує активно жертвувати на благодійність. Їх замінили Мелінда Френч Гейтс, ексдружина Білла Гейтса, та новачок списку – Мерилін Саймонс, вдова легендарного керівника хедж-фонду Джима Саймонса, який помер у травні 2024 року.

Серед інших новачків – фармацевтична мільярдерка Мартін Ротблатт, яка заснувала компанію United Therapeutics з річним виторгом $2,9 млрд, та Тетяна Володіна, яка є власницею російського косметичного ритейлера L’Etoile з річним виторгом $1 млрд.

Десятка найбагатших жінок світу у 2025 році

(статки вказані станом на 7 березня 2025-го).

10. Мелінда Френч Гейтс

Мелінда Френч Гейтс, найбагатші /Getty Images

Мелінда Френч Гейтс Фото Getty Images

Статки: $30,4 млрд 

Вік: 60

Джерело статків: Microsoft, інвестиції 

Громадянство: США

Статки Мелінди Френч Гейтс зросли на $19,3 млрд після того, як Forbes USA переглянув оцінку її шлюбного розлучення з Біллом Гейтсом у 2021 році – наразі її оцінюють в $25 млрд.

У червні 2024-го Мелінда вийшла з ради фонду Gates Foundation, щоб зосередитись на власному проєкті Pivotal Ventures – компанії, яка інвестує у стартапи, очолювані жінками. Також Pivotal Ventures має благодійне крило. Сукупні пожертви Мелінди з Біллом Гейтсом оцінюють у $47,7 млрд.

9. Мерилін Саймонс і родина

Мерилін Саймонс, найбагатші /Getty Images

Мерилін Саймонс. Фото Getty Images

Статки: $31 млрд

Вік: 74 

Джерело статків: хедж-фонди 

Громадянство: США

Вдова інвестора Джима Саймонса очолює фонд Simons Foundation, який подружжя створило для підтримки науки й освіти. Саймонс входить до кількох наглядових рад, включно з Cold Spring Harbor Laboratory та East Harlem Scholar Academies, і очолює раду лідерства для жінок при Університеті Стоуні-Брук.

8. Міріам Адельсон і родина

Міріам Адельсон, найбагатші /Getty Images

Міріам Адельсон. Фото Getty Images

Статки: $32,1 млрд

Вік: 79 

Джерело статків: казино 

Громадянство: США

Ізраїльська мільярдерка та її родина володіють понад половиною компанії Las Vegas Sands – імперії казино, що включає Venetian Macao і Marina Bay Sands у Сінгапурі. Її чоловік, Шелдон Адельсон, заснував компанію у 1989 році.

Міріам, лікарка за фахом, активно займається боротьбою з наркозалежністю у світі та є великим донором Республіканської партії США.

7. Ебіґейл Джонсон

Ебіґейл Джонсон, найбагатші /Getty Images

Ебіґейл Джонсон. Фото Getty Images

Статки: $32,7 млрд 

Вік: 63 

Джерело статків: Fidelity 

Громадянство: США

Ебіґейл Джонсон – голова та CEO однієї з найбільших компаній з управління активами у світі, яку її дід заснував у 1946 році, – Fidelity Investments. Вона наразі володіє 28,5% акцій компанії.

Джонсон приєдналася до Fidelity Investments як аналітикиня у 1988 році, а її гендиректоркою стала з 2014-го, після того, як її батько Едвард Джонсон III пішов у відставку.

6. Савітрі Джиндал і родина

Савітрі Джиндал, найбагатші /Getty Images

Савітрі Джиндал. Фото Getty Images

Статки: $35,5 млрд 

Вік: 75 

Джерело статків: сталь 

Громадянство: Індія

Найзаможніша матріархиня Індії Савітрі Джиндал, контролює конгломерат Jindal Group, що працює в галузях сталі, енергетики, цементу та інфраструктури. Компанію заснував її покійний чоловік Ом Пракаш Джиндал, який загинув у 2005 році в авіакатастрофі. Управлінням займаються четверо з дев’яти її дітей.

5. Рафаела Апонте-Діамант

Рафаела Апонте-Діамант, найбагатші /Getty Images

Рафаела Апонте-Діамант та Джанлуїджі Апонте, 19 червня 2006 року в гавані Сен-Назер. Фото Getty Images

Статки: $37,7 млрд 

Вік: 80 

Джерело статків: морські перевезення 

Громадянство: Швейцарія

Рафаела Апонте-Діамант – найзаможніша self-made жінка у списку Forbes третій рік поспіль.

Швейцарська мільярдерка завдячує своєму багатству 50-відсотковій частці в Mediterranean Shipping Company (MSC), найбільшій судноплавній компанії світу, яку вона заснувала разом із чоловіком у 1970 році після того, як познайомилася з ним під час подорожі на човні до острова Капрі в Італії.

Сьогодні MSC компанія володіє флотом з 900 суден. Іншу половину компанії контролює її чоловік Джанлуїджі.

4. Жаклін Марс

Жаклін Марс, найбагатші /Getty Images

Жаклін Марс (ц) та її онучки Грейсен Ейрт (л) і Кетрін Бургсталер (п) під час офіційної вечері артистів у Центрі Кеннеді, Вашингтон, 2 грудня 2017 року. Фото Getty Images

Статки: $42,6 млрд 

Вік: 85 

Джерело статків: солодощі, корм для тварин 

Громадянство: США

Дідусь Жаклін Марс стартував свій бізнес у 1911 році з продажу цукерок, які робив на власній кухні. Сьогодні Mars Incorporated володіє брендами M&Ms, Snickers, Wrigley’s і Pedigree. Жаклін входила до ради директорів компанії 20 років, нині є власницею частки разом із братом Джоном і племінницями.

3. Джулія Кох і родина

Джулія Кох, найбагатші /Getty Images

Джулія Кох, Нью-Йорк, 6 листопада 2017 року. Фото Getty Images

Статки: $74,2 млрд 

Вік: 62 

Джерело статків: Koch, Inc 

Громадянство: США

Цьогоріч вдова Девіда Коха додала до свого статку майже $10 млрд, зберігши за собою місце третьої найбагатшої жінки у світі.

Вона та її троє дітей успадкували 42% акцій компанії Koch, Inc. (колишня Koch Industries), другої за величиною приватної компанії в США, яка охоплює різноманітні галузі, від нафтової переробки та сільського господарства до нерухомості.

2. Франсуаза Бетанкур-Маєрс і родина

Франсуаза Бетанкур-Маєрс, найбагатші /Getty Images

Франсуаза Бетанкур-Маєрс Фото Getty Images

Статки: $81,6 млрд 

Вік: 71 

Джерело статків: LʼOréal 

Громадянство: Франція

Спадкоємиця LʼOréal втратила лідерство в списку найбагатших жінок через падіння акцій косметичного гіганта на 20%, зумовлене слабшими продажами в Китаї.

У лютому Бетанкур-Маєрс, яка 28 років була в раді директорів LʼOréal, оголосила про свою відставку з посади віцепрезидентки ради директорів компанії. Наприкінці року її місце має зайняти її син Жан-Віктор.

1. Еліс Волтон

Еліс Волтон, найбагатші /Getty Images

Еліс Волтон. Фото Getty Images

Статки: $101 млрд 

Вік: 75 

Джерело статків: Walmart 

Громадянство: США

У єдиної доньки засновника Walmart Сема Волтона додалося $28,7 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 40%. Волтон відома як меценатка й колекціонерка мистецтва. Вона заснувала музей Crystal Bridges у Бентонвіллі, штат Арканзас. Цього літа в місті відкриється медична школа її імені.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні