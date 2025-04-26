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От беженца к участнику списка самых богатых людей мира. Как албанский предприниматель Самир Мане построил бизнес-империю стоимостью $1,4 млрд

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9 хв читання

Самір Мане Албанія мільярдер бізнес /Andrejs Zavadskis для Forbes

Основатель BALFIN Group Самир Мане Фото Andrejs Zavadskis для Forbes

Самир Мане сбежал от коммунистического режима Албании в начале 1990-х и поселился в Австрии, где заработал свое первое состояние. Теперь, вернувшись в Албанию, он руководит империей недвижимости и розничной торговли, простирающейся на Западные Балканы и за их пределы

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В солнечный октябрьский день в столице Албании, Тиране, предприниматель Самир Мане сияет, прогуливаясь по своему торговому центру Tirana East Gate – храму капитализма площадью 96 000 кв. м, где представлены международные бренды от Adidas и Swarovski до Burger King и KFC. Это самый крупный торговый центр в Албании, и он не отличается от просторных стеклянно-стальных молов в любом крупном европейском городе – именно на это и был расчет.

«Это наш главный актив. Заполнен на 100%», – с гордостью говорит Мане, перечисляя арендаторов, среди которых продавцы одежды H&M и Zara, первый в Албании суши-ресторан и несколько его собственных бизнесов, в частности магазин одежды, магазин игрушек и сеть бытовой электроники. «Клиенты хотят видеть и ощущать продукты. Мы представлены во всех сферах физического бизнеса Албании», – добавляет Самир.

В темно-синем блейзере поверх черного поло Lacoste Мане мог бы сойти за обычного покупателя, прогуливающегося молом в понедельник утром. Но предприниматель – первый и единственный миллиардер Албании, самый богатый человек в этой небольшой средиземноморской стране с населением всего 2,8 млн человек.

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