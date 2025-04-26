Від біженця до учасника списку найбагатших людей світу. Як албанський підприємець Самір Мане побудував бізнес-імперію, вартістю $1,4 млрд

Самір Мане втік від комуністичного режиму Албанії на початку 1990-х і оселився в Австрії, де заробив свої перші статки. Тепер, повернувшись в Албанію, він керує імперією нерухомості та роздрібної торгівлі, яка простягається на західні Балкани та за їх межі.

У сонячний жовтневий день у столиці Албанії, Тирані, підприємець Самір Мане сяє, прогулюючись своїм торговельним центром Tirana East Gate – храмом капіталізму площею 96 000 кв м, де представлені міжнародні бренди від Adidas і Swarovski до Burger King і KFC. Це найбільший торговельний центр в Албанії, і він не відрізняється від розлогих скляно-сталевих молів у будь-якому великому європейському місті – саме на це і був розрахунок.

«Це наш головний актив. Заповнений на 100%», – з гордістю каже Мане, перераховуючи орендарів, серед яких продавці одягу H&M і Zara, перший в Албанії суші-ресторан і кілька його власних бізнесів, зокрема магазин одягу, крамниця іграшок і мережа побутової електроніки. «Клієнти хочуть бачити й відчувати продукти. Ми представлені у всіх галузях фізичного бізнесу Албанії», – додає Самір.

У темно-синьому блейзері поверх чорного поло Lacoste Мане міг би зійти за звичайного покупця, що прогулюється молом у понеділок вранці. Але підприємець – перший і єдиний мільярдер Албанії, найбагатша людина в цій невеликій середземноморській країні з населенням лише 2,8 млн.