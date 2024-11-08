«Drill, baby, drill». ДональдТрамп обещает обрушить цены на нефть для давления на Россию. Реален ли этот план? Forbes Ukraine спросил экс-руководителей «Нафтогаза» Андрея Коболева и Юрия Витренко

Чтобы снизить цены на мировом рынке, США нужно увеличить свою добычу и договориться о координировании с другими крупными нефтяными странами.

«Я стану диктатором на один день, – обещал Дональд Трамп во время президентской кампании. – Закрою границу и начну бурить, бурить и еще раз бурить».

Это – одно из ключевых обещаний новоизбранного президента США, более известное как «drill, baby, drill». Трамп хочет «высвободить американские энергоносители и выпустить на рынок огромные запасы черного золота», которые есть в США. Он повторил этот тезис во время речи в Палм-Бич после победы над Камалой Харрис.

Выполнение обещания свидетельствовало бы о резком повороте по сравнению с политикой Джо Байдена, который, напротив, ограничил добычу ископаемого топлива в США, пишет Bloomberg.

Это изменение будет иметь и геополитическое влияние. Она может повлиять на государственный бюджет России, сильно зависящий от нефтегазовых средств. Есть ли в этом плане слабые места?