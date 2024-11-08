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«Drill, baby, drill». Дональд Трамп обіцяє обвалити ціни на нафту для тиску на Росію. Чи це реальний план? Forbes Ukraine запитав екскерівників «Нафтогазу» Андрія Коболєва та Юрія Вітренка

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Дональд Трамп, президент США /Getty Images

Дональд Трамп на мітингу в Мічигані напередодні виборів президента США Фото Getty Images

Щоб знизити ціни на світовому ринку, США потрібно збільшити власний видобуток та домовитися про координування з іншими великими нафтовими країнами. Які можуть виникнути проблеми?

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«Я стану диктатором на один день, – обіцяв Дональд Трамп під час президентської кампанії. – Закрию кордон і почну бурити, бурити та ще раз бурити».

Це – одна з ключових обіцянок новообраного президента США, більш відома як «drill, baby, drill». Трамп хоче «вивільнити американські енергоносії та випустити на ринок величезні запаси чорного золота», що є у США. Він повторив цю тезу під час промови в Палм-Біч після перемоги над Камалою Гарріс.

Виконання обіцянки свідчило б про різкий поворот у порівнянні з політикою Джо Байдена, який, навпаки, обмежив видобуток викопного палива у США, пише Bloomberg.

Ця зміна матиме й геополітичний вплив. Вона може вплинути на державний бюджет Росії, який сильно залежить від нафтогазових коштів. Чи є у цьому плані слабкі місця?

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