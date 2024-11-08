«Drill, baby, drill». Дональд Трамп обіцяє обвалити ціни на нафту для тиску на Росію. Чи це реальний план? Forbes Ukraine запитав екскерівників «Нафтогазу» Андрія Коболєва та Юрія Вітренка

Щоб знизити ціни на світовому ринку, США потрібно збільшити власний видобуток та домовитися про координування з іншими великими нафтовими країнами. Які можуть виникнути проблеми?

«Я стану диктатором на один день, – обіцяв Дональд Трамп під час президентської кампанії. – Закрию кордон і почну бурити, бурити та ще раз бурити».

Це – одна з ключових обіцянок новообраного президента США, більш відома як «drill, baby, drill». Трамп хоче «вивільнити американські енергоносії та випустити на ринок величезні запаси чорного золота», що є у США. Він повторив цю тезу під час промови в Палм-Біч після перемоги над Камалою Гарріс.

Виконання обіцянки свідчило б про різкий поворот у порівнянні з політикою Джо Байдена, який, навпаки, обмежив видобуток викопного палива у США, пише Bloomberg.

Ця зміна матиме й геополітичний вплив. Вона може вплинути на державний бюджет Росії, який сильно залежить від нафтогазових коштів. Чи є у цьому плані слабкі місця?