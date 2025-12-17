Первый год каденции ультралиберального президента Аргентины Хавьера Милея отметился неоднозначными экономическими результатами. С одной стороны, первый профицитный бюджет за 16 лет, драматическое замедление инфляции и рост инвестиций, с другой – увеличение бедности и падение ВВП из-за резкого сокращения государственных расходов. Аналитический отдел Forbes Ukraine вернулся к этой истории через год, второй был не менее драматичным, чем первый.