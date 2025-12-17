Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:24 хвилин
Перший рік каденції ультраліберального президента Аргентини Хавʼєра Мілея відзначився неоднозначними економічними результатами. З одного боку, перший профіцитний бюджет за 16 років, драматичне сповільнення інфляції та зростання інвестицій, з іншого – збільшення бідності та падіння ВВП через різке скорочення державних видатків. Аналітичний відділ Forbes Ukraine повернувся до цієї історії через рік, другий був не менш драматичним, ніж перший.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Динаміці ВВП може позаздрити навіть Китай
Перші кроки «шокової» терапії економіка Аргентини сприйняла дуже болісно. Зменшення державних видатків призвело в 2024 році до падіння реального ВВП протягом трьох кварталів поспіль. Однак починаючи з IV кварталу 2024-го друга за величиною економіка в Південній Америці (після Бразилії) почала відновлюватись.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.