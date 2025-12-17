Перший рік каденції ультраліберального президента Аргентини Хавʼєра Мілея відзначився неоднозначними економічними результатами. З одного боку, перший профіцитний бюджет за 16 років, драматичне сповільнення інфляції та зростання інвестицій, з іншого – збільшення бідності та падіння ВВП через різке скорочення державних видатків. Аналітичний відділ Forbes Ukraine повернувся до цієї історії через рік, другий був не менш драматичним, ніж перший.