Шокову терапію впроваджено, економічної катастрофи не сталося. Рік президентства Хавʼєра Мілея в Аргентині в чотирьох графіках

Пройшов рік із моменту приходу до влади в Аргентині ультраліберального та ексцентричного Хавʼєра Мілея. Епатажний політик із перших днів свого президентства почав реалізовувати політику «шокової терапії». Що відбулося за цей рік в країні? Огляд економічної статистики Аргентини від Forbes Ukraine

На початку XX сторіччя рівень ВВП Аргентини на особу був одним із найвищих у світі. Після поперемінного приходу до влади цілої плеяди прихильників «сильної руки», «особливого шляху» та соціальної спрямованості держави країна пережила численні дефолти, кризи та затяжні рецесії.

Хав’єр Мілей, який у листопаді 2023-го переміг на виборах президента Аргентини, отримав країну з надвисоким рівнем соціальних проблем і значною зарегульованістю. Аргентина зразка 2022 року посідала 159-те місце зі 165 за рейтингом економічної свободи, поступаючись Ірану та більшості африканських країн.