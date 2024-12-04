«Грузия протестует, чтобы не попасть в чумной барак русского мира». Интервью с политологом Гелой Васадзе о митингах в Тбилиси, Батуми и других городах

В Грузии седьмой день продолжаются протесты. Сначала людей вывели на улицы результаты парламентских выборов. На них в очередной раз победила партия «Грузинская мечта», к которой лояльно относятся российские власти. Второе дыхание они получили после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе Грузии от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2030 года. При каких условиях митинги имею шансы на успех? Объясняет политолог грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе

Беседа сокращена и отредактирована для ясности.

Можно ли назвать нынешние протесты начинающейся революцией? Достаточно ли сил дойти до конца, как у Украины в 2014-м?

Процитирую Маршака: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Революция не может закончиться неудачей. Что это – революция или нет, мы узнаем только по окончании протестов.

В Украине этот протест часто сравнивают с Евромайданом. Но ситуации разные. Да, в Украине митинговали за европейский путь, как сейчас в Грузии. И время одинаковое. Но у нас ещё новогоднюю ёлку не установили.

Еще все впереди.

Кто лидеры этого протеста? Они нужны, чтобы митингующие не воспринимались как хаотичная толпа?

В Украине было две революции. Первая, Помаранчевая – с двумя явными лидерами политиками: Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко. Вторая – Евромайдан. Там лидером был народ, активная часть общества. А политики были у них на подтанцовке. Из политиков тогда во власть пришёл только Арсений Яценюк.

В 2003 году во время Революции роз в Грузии были лидеры объединенной оппозиции: Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе. Жвания стал премьер-министром Грузии, Бурджанадзе – спикером парламента, Саакашвили – президентом.

Сейчас лидеров нет. Политики участвуют в протестах на общих основаниях – как граждане. У них был шанс стать лидерами, но они его упустили.

После парламентских выборов на протесты поднялось огромное количество народа. Лидеры оппозиции не смогли это использовать, лишь заявили людям: «Приходите завтра, мы вам расскажем наш план». Люди пришли, но уже меньше. И им снова сказали: «Приходите завтра, у нас ещё нет плана». Народ ответил: «Ваш план вы можете курить сами». И пошёл дальше.

Сейчас это уже протест активной части общества «против всего» и против 12 лет у власти «Грузинской мечты».

Протестующие у здания парламента Грузии, 3 декабря 2024 года. Фото Getty Images

Во время протеста задержали одного из лидеров оппозиционной «Коалиции перемен» Зураба Джапаридзе. Пока мы с вами разговариваем, стало известно, что его уже выпустили. Если бы было иначе, это могло как-то повлиять на ход протеста?

В данном случае наши политики должны сделать то, что делали ваши политики на Майдане. Они не мешали людям.

Какова главная причина протеста?

Это комплексный политический кризис. Грузия протестует против того, чтобы страна не попала в чумной барак «русского мира». Это главный момент.

Хватит ли протестующим активной позиции стоять до конца?

Активной позиции более чем достаточно. Шесть ночей подряд протестуют. Полиция разгоняет и бьёт протестующих, обливает холодной водой из водометов, использует слезоточивый газ. Но люди всё равно стоят, приходят новые, всё равно борются.

Впервые с 1980-х годов прошлого века протесты захватили всю Грузию, люди стоят не только в Тбилиси.

Кого больше на протестах: молодёжи или старшего поколения?

Протестуют «от мала до велика». Просто каждый видит себя в этом протесте по своему. Естественно, на переднем флаге всегда – молодежь.

Чем еще, кроме отсутствия лидеров-политиков, этот протест отличается от предыдущих?

Тем, что подавляющему большинству участвующих в нем людей вообще не интересно ни государство, ни государственная служба, ни работа на государство, ни какое-то «кресло».

Этот протест борется за свободу.

Почему не удается добиться проевропейской линии развития Грузии и отторжения от России, и нужно заходить на очередной виток протестов?

Во-первых, Грузия находится в таком географическом положении, что Россия от нее не отстанет. Во-вторых, что тоже немаловажно, «совок» [в системе управления страной].

Можно ли говорить, что Грузия до сих пор расколота на проевропейские и пророссийские движения?

Нет, пророссийски настроено 2,5% населения.

Полиция Грузии применяет слезоточивый газ против протестующих, Тбилиси, 3 декабря 2024 года. Фото Getty Images

Какие составляющие должны сложиться в этот раз для успеха протеста?

Должно быть принято политическое решение – смена власти. У вас, например, Янукович сбежал.

У нас может быть иная ситуация. Необходимы другие шаги. Например, создать новый центр политического управления, и чтобы ему подчинялся госаппарат. Кто это может сделать? Саломе Зурабишвили – президент Грузии.

Протест – это очень важный элемент, но это фон. Революции делают политики, а люди на протестах только помогают.

Сейчас Грузия ближе к украинскому или к белорусскому сценарию – протест подавят силой и он выдохнется?

Грузия ближе сейчас к грузинскому сценарию. Он предполагает вполне легитимную, спокойную смену власти, когда госаппарат отказывается работать на одно правительство и переходит под другую власть.

Возле здания парламента Грузии в Тбилиси. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, 3 декабря 2024 года. Фото Getty Images

Представим, что протест победил. Каковы последствия? Является ли жизнеспособным европроект в Грузии, учитывая непростую географию как для страны ЕС?

Если не отстоять проевропейский путь, то Грузия обречена. Да, будем сопротивляться и героически погибнем. Если наоборот – все будет хорошо.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны отказываются от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Только после этого Грузия будет готова с экономической точки зрения начать переговоры о вступлении в ЕС в 2030 году. Почему отказываться сейчас, когда двери были уже открыты, и тянуть до 2030-го?

Человек хотел что-то сказать и не угадал ни одной буквы. Так ни в какое ЕС Грузия не вступит, потому что ждать её там уже никто не будет.

Действующая грузинская власть абсолютно не готова к переговорам. Активная часть общества сказала своё слово. Сейчас дело за президентом, а потом – за государственным аппаратом. Если госаппарат перестанет подчиняться «Грузинской мечте», то власть может сколько угодно куда-то идти. Или не идти. Но санкции против них стоит ввести, чтобы они не убежали в Европу.

Все сложно, но когда у нас было легко? И у Грузии, и у Украины будет все хорошо.