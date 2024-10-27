Парламентські вибори у Грузії: партія влади «Грузинська мрія» набирає понад 54% голосів – ЦВК. Опозиція не визнає результатів та анонсує протести

У Грузії 26 жовтня пройшли вибори до парламенту. Центральна виборча комісія Грузії оголосила перемогу партії влади «Грузинська мрія», передає Ехо Кавказу. Опозиція відмовляється визнавати результати та анонсує акції протесту.