Парламентські вибори у Грузії: партія влади «Грузинська мрія» набирає понад 54% голосів – ЦВК. Опозиція не визнає результатів та анонсує протести

У Грузії 26 жовтня пройшли вибори до парламенту. Центральна виборча комісія Грузії оголосила перемогу партії влади «Грузинська мрія», передає Ехо Кавказу. Опозиція відмовляється визнавати результати та анонсує акції протесту.
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Деталі
- Після підрахунків 99% бюлетенів правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» отримала на парламентських виборах 54,3% голосів виборців, передає Ехо Кавказу.
- Результати інших партій: «Коаліція за зміни» — 10,8%, «Єдність – Національний рух» – 10,1%, «Сильна Грузія» — 8,8%, «Гахарія за Грузію» — 7,8%.
- На 52 виборчих дільницях за кордоном 29,1% голосів виборці віддали «Коаліції за зміни». Далі слідують: «Єдність – Національний рух» – 20,8%, «Грузинська мрія» — 17,7%, «Сильна Грузія» — 14,1%, «Гахарія за Грузію» — 8,5%.
- Лідер «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі вже оголосив про перемогу своєї партії.
- Паралельно з «Грузинською мрією» перемогу на виборах, але проєвропейських сил, святкувала й президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. «Європейська Грузія перемагає з 52%, попри спробу фальсифікації виборів і без голосів діаспори. Грузія показала демократію, європейськість та зрілість. Я пишаюся і впевнена у нашому європейському майбутньому!», — написала вона в соцмережі Х, спираючись на підсумки екзит-полів.
- Дві опозиційні партії «Коаліція за зміни» та «Єдність – Національний рух» вже заявили, що не визнають перемогу «Грузинської мрії», та анонсували акції протесту, передає Ехо Кавказу.
- Голова партії «Єдність – національний рух» Тінатін Бокучава назвала вибори «викраденими», а результати – «вкраденими», передає BBC.
- «Центральна виборча комісія виконала брудне доручення олігарха Іванішвілі та оголосила результати, які показують, що Іванішвілі вкрав перемогу у грузинського народу і тим самим вкрав європейське майбутнє», — заявила Бокучава.
- «Вибори вкрадені. Відбулася узурпація влади. Це конституційний переворот», — підкреслив лідер «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія.
- «Результати, опубліковані ЦВК Грузії, не відбивають волю громадян», — заявив експремʼєр Грузії та лідер партії «Гахарія за Грузію» Георгій Гахарія. «Іванішвілі придушив волю громадян Грузії», — підкреслив він.
- Чинний премʼєр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на заяви опозиції про «вкрадені вибори», заявивши, що «у них просто не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою».
- За словами Кобахідзе, уряд затвердять попри протести опозиції.
- Такий результат ставить хрест на очікуваннях опозиції та більшої частини цивільного сектору, що після виборів у Грузії сформується проєвропейський коаліційний уряд, аналізує Ехо Кавказу.
- За попередніми даними, у новому скликанні парламенту правляча сила матиме 88 мандатів, опозиція – 62.
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