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«Худший сценарий – гражданская война». Какие последствия будут иметь парламентские выборы в Грузии. Интервью с политологом Гелой Васадзе

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Мітинг, протест, Грузія, Тбілісі, ЄС /Getty Images

Митинг в Тбилиси в поддержку евроинтеграции и европейского выбора, 20 октября 2024 года Фото Getty Images

Оппозиция не признает результаты выборов в Грузии и анонсирует протесты. Международные наблюдатели отмечают нарушения, а США и ЕС призывают к расследованиям. Какие сценарии возможны после утверждения результатов, объясняет политолог грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе

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В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила победу партии «Грузинская мечта» с 54%, правящей страной с 2012-го. При таком результате она получит 89 из 150 мест в парламенте.

«Грузинская мечта» – партия местного миллиардера Бидзины Иванишвили, которая является лояльной РФ, пугала избирателей повторением судьбы Украины и побила горшки с ЕС настолько, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен.

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