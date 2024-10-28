«Худший сценарий – гражданская война». Какие последствия будут иметь парламентские выборы в Грузии. Интервью с политологом Гелой Васадзе

Оппозиция не признает результаты выборов в Грузии и анонсирует протесты. Международные наблюдатели отмечают нарушения, а США и ЕС призывают к расследованиям. Какие сценарии возможны после утверждения результатов, объясняет политолог грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила победу партии «Грузинская мечта» с 54%, правящей страной с 2012-го. При таком результате она получит 89 из 150 мест в парламенте.

«Грузинская мечта» – партия местного миллиардера Бидзины Иванишвили, которая является лояльной РФ, пугала избирателей повторением судьбы Украины и побила горшки с ЕС настолько, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен.