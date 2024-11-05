Понад $2,5 млрд на кампанії Гарріс та Трампа. Кого на виборах президента США підтримують американські мільярдери, бізнес та зірки? Forbes Ukraine дослідив головні джерела донатів

Скільки коштує кампанія в президенти США? Який бізнес фінансує Дональда Трампа, а який – Камалу Гарріс? Кого більше підтримують американські селебріті?

5 листопада в США обиратимуть наступного президента. Напередодні виборів рейтинги кандидатів у президенти від Демократичної партії Камали Гарріс та республіканця Дональда Трампа практично зрівнялися, за даними соціологічних опитувань. Однак Трамп є фаворитом на біржах прогнозів, які приймають політичні ставки.

Скільки коштували кампанії Дональда Трампа та Камали Гарріс та кого підтримали Ілон Маск, Біл Гейтс, Майкл Блумберг, Леонардо Ді Капріо, Бейонсе та Каньє Вест?