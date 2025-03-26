«Путін хоче багато за мало». Про що Україна, США та РФ (не) домовились у Саудівській Аравії й чому нова криза у відносинах з Трампом неминуча. Розбір Forbes

Технічні перемовини України, США та Росії у Саудівській Аравії призвели до заяв про припинення вогню на морі та в енергетиці, але не до ясності та твердих домовленостей. Які результати та ризики принесли Україні ці перемовини?

Технічні переговори в Саудівській Аравії мали визначити два ключових моменти, розповідав Forbes напередодні зустрічей співрозмовник з уряду. Перший — обсяг припинення вогню, тобто визначення заборонених атак. Другий — встановлення контролю за припиненням вогню.

Однак триденний раунд переговорів завершився чотирма офіційними заявами, що не дають чітких відповідей на ці питання.