Польша подверглась наиболее массовому вторжению российских дронов с начала полномасштабной войны. Как отреагирует НАТО и какие последствия будет иметь эта атака для Украины? Интервью с директором польской оборонной консалтинговой фирмы Rochan Consulting Конрадом Музыкой.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В ночь на 10 сентября до 20 российских дронов типа «Шахед» залетели на территорию Польши. Часть дронов залетела с территории Беларуси.
Это не первый залет российских беспилотников на территорию стран НАТО, но впервые их начали сбивать. С дронами боролись польские, нидерландские и итальянские истребители вместе с силами ПВО Польши.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.