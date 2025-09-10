Forbes Digital підписка
«Россия питается слабостью». Каковы последствия атаки российских «Шахедов» на Польшу? Рассказывает польский военный аналитик Конрад Музыка

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Шахеди, Польща /коллаж Анастасия Савеленко

Атака дронов типа «Шахед» на Польшу в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Польша подверглась наиболее массовому вторжению российских дронов с начала полномасштабной войны. Как отреагирует НАТО и какие последствия будет иметь эта атака для Украины? Интервью с директором польской оборонной консалтинговой фирмы Rochan Consulting Конрадом Музыкой.

В ночь на 10 сентября до 20 российских дронов типа «Шахед» залетели на территорию Польши. Часть дронов залетела с территории Беларуси.

Это не первый залет российских беспилотников на территорию стран НАТО, но впервые их начали сбивать. С дронами боролись польские, нидерландские и итальянские истребители вместе с силами ПВО Польши.

