Россия тестирует оборону Европы ударными беспилотниками. Готово ли НАТО дать жесткий ответ на атаку дронов в Польше? Разбор Reuters, Politico и FT

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

3 хв читання

російський безпілотний Шахед Shahed /Getty Images

Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши со стороны Беларуси, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото Getty Images

Во время российской атаки по Украине в ночь с 9 на 10 сентября 19 дронов нарушили воздушное пространство Польши, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Часть из них удалось сбить. Теперь представители НАТО выступают с призывами к действию. Forbes Ukraine собрал главное из разборов Reuters, Politico и FT.

Подтверждено, что в ночь с 9 на 10 сентября восемь российских ударных дронов вошли в воздушное пространство Польши, написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что дронов было 19 и подавляющее большинство из них залетело из Беларуси.

Польские, нидерландские и итальянские истребители вместе с силами ПВО Польши сбили часть из них, но точное количество пока не сообщают. Польские и радарные системы союзников отследили десяток или больше объектов, нарушивших воздушное пространство Польши, говорит министр обороны Владислав Косиняк-Камыш Politico.

Два немецких комплекса ПВО Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские дроны над польской территорией, сообщил анонимный источник Reuters. Вход дронов в европейское воздушное пространство был умышленным, а не случайным, добавляет глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Война России не заканчивается, а наоборот – обостряется. Мы должны повышать цену атак для Москвы, укреплять поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы», – написала она в X.

Не атака на Польшу

НАТО не рассматривает вторжение дронов на территорию Польши как атаку, сообщил анонимный источник Альянса Reuters. «Это был первый случай, когда самолеты НАТО взаимодействовали с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников», – добавляет источник.

Системы ПВО Patriot НАТО в регионе зафиксировали дроны своими радарами, но не открывали огонь. В ночной операции принимали участие польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские разведчики AWACS и самолеты-заправщики НАТО, добавляет Reuters.

Жертв не было, но обломки одного из беспилотников повредили крышу дома в селе Вырики-Воля на востоке Польши, около границы с Беларусью, говорит министр обороны Польши Politico.

Аэропорты в Варшаве, Модлине и Жешуве закрыли, но вскоре они возобновят работу в обычном режиме. Аэропорт в Люблине – на востоке Польши, вблизи Украины – остается закрытым, говорит представитель Польского агентства авиационной навигации (Pansa) польскому телеканалу TVN24.

«Главный международный аэропорт Польши в Варшаве был закрыт из-за «незапланированной военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности», – объяснили в Федеральной авиационной администрации США.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен созвать заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов.

Польский аэропорт атака дронов /Getty Images

Пассажиры проверяют информацию о задержанных рейсах на мониторах в международном аэропорту Варшавы 10 сентября 2025 года после того, как аэропорт был закрыт из-за нарушения российскими дронами польского воздушного пространства. Фото Getty Images

Напряжение растет

Инцидент произошел на фоне роста напряженности между НАТО и Россией, накануне начала масштабных российских военных учений вблизи Польши. Пятидневные маневры «Запад» предполагают участие вооруженных сил России и Беларуси, пишет FT.

Эти учения, которые продлятся с 12 по 16 сентября, будут включать маневры вблизи Польши и Литвы, поскольку Россия отрабатывает возможное столкновение с силами НАТО, добавляет Politico.

«Мы должны серьезно относиться к учениям около границ НАТО и ЕС, – говорит замминистра обороны Литвы Томас Годляускас. – Литва и наши союзники готовы и будут внимательно следить за развитием событий, чтобы в случае необходимости дать ответ».

Во вторник, 9 сентября, Туск заявил, что граница Польши с Беларусью будет полностью закрыта накануне учений «Запад», добавляет FT.

«Запад» военные учения /Getty Images

Российские и белорусские войска участвуют в военных учениях «Запад-2021» в Брестской области Беларуси 14 сентября 2021 года. Фото Getty Images

Реакция НАТО и союзников

«Ночная атака российских беспилотников, также произошедшая по территории Польши, является проверкой оборонных возможностей стран НАТО, – пишет в Х премьер-министр Чехии Петр Фиала. – Трудно поверить, что это была простая случайность». Режим Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, насколько далеко он может зайти, считает он. «Обнадеживает, что польские системы ПВО отреагировали эффективно. Очевидно, что Россия пытается нанести ущерб жителям других европейских стран», – акцентирует внимание Фиала.

Польша война встреча /Getty Images

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, на внеочередном заседании правительства после атаки дронов в Канцелярии премьер-министра. Фото Getty Images

В Белом доме пока не прокомментировали ситуацию. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил атаку дронов и назвал ее «неприемлемой».

НАТО проводит тесные консультации с Польшей, написал представитель НАТО в X.

Польша обратилась с просьбой задействовать статью 4 Договора НАТО и ведет постоянные консультации с союзниками по усилению польской противовоздушной обороны, отмечает Дональд Туск. Стране нужны не только выражения солидарности, но и больше поддержки от союзников, добавляет премьер-министр Польши. Нет оснований утверждать, что Польша находится в состоянии войны, но страна оказалась ближе всего к вооруженному конфликту со времен Второй мировой войны, передает слова Туска польское СМИ Defence24.

