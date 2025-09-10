Польща зазнала наймасовішого вторгнення російських дронів із початку повномасштабної війни. Якою буде реакція НАТО та які наслідки матиме ця атака для України? Інтерв'ю з директором польської оборонної консалтингової фірми Rochan Consulting Конрадом Музикою.
В ніч на 10 вересня до 20 російських дронів типу «Шахед» залетіли на територію Польщі. Частина дронів залетіла з території Білорусі.
Це не перший заліт російських безпілотників на територію країн НАТО, але вперше їх почали збивати. З дронами боролися польські, нідерландські та італійські винищувачі разом із силами ППО Польщі.
