Шоковая терапия внедрена, экономической катастрофы не случилось. Год президентства Хавьера Милея в Аргентине в четырех графиках

Прошел год с момента прихода к власти в Аргентине ультралиберального и эксцентричного Хавьера Милея. Эпатажный политик с первых дней своего президентства стал реализовывать политику «шоковой терапии». Что произошло за этот год в стране? Обзор экономической статистики Аргентины от Forbes Ukraine

В начале XX века уровень ВВП Аргентины на человека был одним из самых высоких в мире. После попеременного прихода к власти целой плеяды приверженцев «сильной руки», «особого пути» и социальной направленности государства страна пережила многочисленные дефолты, кризисы и затяжные рецессии.

Хавьер Милей, победивший в ноябре 2023-го на выборах президента Аргентины, получил страну со сверхвысоким уровнем социальных проблем и значительной зарегулированностью. .