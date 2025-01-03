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Шоковая терапия внедрена, экономической катастрофы не случилось. Год президентства Хавьера Милея в Аргентине в четырех графиках

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

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Прошел год с момента прихода к власти в Аргентине ультралиберального и эксцентричного Хавьера Милея. Эпатажный политик с первых дней своего президентства стал реализовывать политику «шоковой терапии». Что произошло за этот год в стране? Обзор экономической статистики Аргентины от Forbes Ukraine

В начале XX века уровень ВВП Аргентины на человека был одним из самых высоких в мире. После попеременного прихода к власти целой плеяды приверженцев «сильной руки», «особого пути» и социальной направленности государства страна пережила многочисленные дефолты, кризисы и затяжные рецессии.

Хавьер Милей, победивший в ноябре 2023-го на выборах президента Аргентины, получил страну со сверхвысоким уровнем социальных проблем и значительной зарегулированностью. .

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