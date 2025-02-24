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«Трамп слушал странное дерьмо от любящих Путина людей». Как Украине и Европе реагировать на требования США? Интервью с Борисом Джонсоном

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Борис Джонсон /Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 17 июня 2021 года в Лондоне, Англия. Фото Getty Images

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Что делать Украине в ответ на критику со стороны Дональда Трампа? Почему он выбрал такую ​​неожиданную переговорную стратегию? Каким США видят завершение войны с Россией? Forbes Ukraine расспросил об этом экс-премьер-министра Великобритании в кулуарах форума YES

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Борис Джонсон поддерживал Украину еще до начала полномасштабного вторжения России и часто брал политическое лидерство в предоставлении оружия. После ухода с поста премьера Британии осенью 2022-го он продолжает адвокатировать интересы Киева с обеих сторон Атлантики.

В последние месяцы Джонсон отстаивал мнение, что новый президент США сможет быстро завершить войну и достичь стабильного мира. Но путь, по которому Дональд Трамп решил достичь цели, испугал украинцев. Он уже ведет прямые переговоры с РФ, исключил членство Украины в НАТО, а в последние дни называл «диктатором» украинского президента Владимира Зеленского.

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