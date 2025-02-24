«Трамп слухав дивне лайно від людей, які люблять Путіна». Як Україні та Європі реагувати на вимоги від США? Інтерв’ю з Борисом Джонсоном

Що робити Україні у відповідь на критику з боку Дональда Трампа? Чому він обрав таку неочікувану переговорну стратегію? Яким США бачать завершення війни з Росією? Forbes Ukraine розпитав про це експрем’єр-міністра Великої Британії в кулуарах форуму YES

Борис Джонсон підтримував Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії та часто брав політичне лідерство у наданні зброї. Після відходу з посади прем’єра Британії восени 2022-го він продовжує адвокатувати інтереси Києва по обидва боки Атлантики.

Протягом останніх місяців Джонсон відстоював думку, що новий президент США зможе швидко завершити війну та досягти стабільного миру. Але шлях, яким Дональд Трамп вирішив досягти мети, налякав українців. Він уже веде прямі переговори з РФ, виключив членство України в НАТО, а протягом останніх днів називав «диктатором» українського президента Володимира Зеленського.