Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил об «успешных» переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» из-за отказа от проведения голосования во время войны. Об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial . По его словам, Зеленский якобы уговорил США потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую «невозможно выиграть».

Ключевые факты

«Он отказывается проводить выборы, его рейтинг в украинских опросах очень низкий, и единственное, в чем он был хорош, – это играть Байденом, как на скрипке. Диктатору без выборов Зеленскому лучше действовать быстро, в противном случае у него не останется страны», – написал Трамп.

Трамп добавил, что он и его команда «успешно ведет переговоры с Россией».

Он назвал Зеленского «комиком», уговорившим США потратить $350 млрд и вступил в войну, которую «нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа».

По словам президента США, его предшественник Джо Байден якобы «никогда не пытался» закончить войну, Европе «не удалось принести мир», а Зеленский, по мнению Трампа, хочет ее продолжения. «Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справился, его страна разрушена, а миллионы безосновательно погибли – и это продолжается», – написал он.

Трамп заявил, что Зеленский якобы признал, что «половина денег, которые ему прислали США, пропала».

Он утверждает, что США якобы потратили на помощь Украине «на $200 млрд больше, чем Европа», и деньги Европы якобы «гарантированы, тогда как США ничего не получат обратно». Трамп подчеркнул, что эта война «намного важнее для Европы», чем для США, отделенных от этой территории океаном.

Согласно Конституции Украины, следующие президентские выборы в Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Впрочем, из-за военного положения, выборы законно откладываются.

Фото: скриншот TruthSocial

Контекст

На проведении выборов в Украине настаивает Россия, в частности, президент РФ Владимир Путин называет Зеленского «нелегитимным» президентом. По словам Зеленского, Россия знает, что переговоры с ним «непростые», поэтому «понятно, что Россия хочет от него избавиться».

18 февраля Трамп сказал, что Россия требует проведения выборов в Украине, и это объективная ситуация. Трамп заявил, что рейтинг Зеленского вроде бы уже упал до 4%. «Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация», – сказал он.

19 февраля КМИС обнародовал результаты опроса украинцев, показавших, что 57% респондентов выразили доверие президенту Зеленскому, в то же время не доверяют ему 37%.

Зеленский уже заявил, что данные о падении рейтинга президента Украины до 4%, озвученные президентом США, являются дезинформацией российского происхождения. Он добавил, что Трамп «к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве». Президент также сообщил, что всего Соединенные Штаты предоставили $67 млрд на вооружение, а еще $31,5 млрд – в виде прямой финансовой поддержки бюджета.