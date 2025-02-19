Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил об «успешных» переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» из-за отказа от проведения голосования во время войны. Об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial. По его словам, Зеленский якобы уговорил США потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую «невозможно выиграть».
В условиях военного положения Конституция Украины и профильное законодательство запрещают проведение выборов.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- «Он отказывается проводить выборы, его рейтинг в украинских опросах очень низкий, и единственное, в чем он был хорош, – это играть Байденом, как на скрипке. Диктатору без выборов Зеленскому лучше действовать быстро, в противном случае у него не останется страны», – написал Трамп.
- Трамп добавил, что он и его команда «успешно ведет переговоры с Россией».
- Он назвал Зеленского «комиком», уговорившим США потратить $350 млрд и вступил в войну, которую «нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа».
- По словам президента США, его предшественник Джо Байден якобы «никогда не пытался» закончить войну, Европе «не удалось принести мир», а Зеленский, по мнению Трампа, хочет ее продолжения. «Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справился, его страна разрушена, а миллионы безосновательно погибли – и это продолжается», – написал он.
- Трамп заявил, что Зеленский якобы признал, что «половина денег, которые ему прислали США, пропала».
- Он утверждает, что США якобы потратили на помощь Украине «на $200 млрд больше, чем Европа», и деньги Европы якобы «гарантированы, тогда как США ничего не получат обратно». Трамп подчеркнул, что эта война «намного важнее для Европы», чем для США, отделенных от этой территории океаном.
- Согласно Конституции Украины, следующие президентские выборы в Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Впрочем, из-за военного положения, выборы законно откладываются.
Контекст
На проведении выборов в Украине настаивает Россия, в частности, президент РФ Владимир Путин называет Зеленского «нелегитимным» президентом. По словам Зеленского, Россия знает, что переговоры с ним «непростые», поэтому «понятно, что Россия хочет от него избавиться».
18 февраля Трамп сказал, что Россия требует проведения выборов в Украине, и это объективная ситуация. Трамп заявил, что рейтинг Зеленского вроде бы уже упал до 4%. «Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация», – сказал он.
19 февраля КМИС обнародовал результаты опроса украинцев, показавших, что 57% респондентов выразили доверие президенту Зеленскому, в то же время не доверяют ему 37%.
Зеленский уже заявил, что данные о падении рейтинга президента Украины до 4%, озвученные президентом США, являются дезинформацией российского происхождения. Он добавил, что Трамп «к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве». Президент также сообщил, что всего Соединенные Штаты предоставили $67 млрд на вооружение, а еще $31,5 млрд – в виде прямой финансовой поддержки бюджета.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.