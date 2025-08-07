Дональд Трамп располагает «армией пасторов», а религия играет все большую роль в политике США, не раз слышал Forbes Ukraine от лоббистов и адвокатов Украины в США. Как мыслит религиозное окружение Трампа и может ли Украина использовать фактор христианства в отношениях с Белым домом?

Еще в первой каденции консерватор Трамп располагал Faith Advisory Board при Белом доме из около 40 религиозных лидеров. Сейчас при нем группа из пяти-семи приближенных пасторов и более широкая National Faith Advisory Board под руководством пастора Полы Уайт Кейн.

Пастор Джим Харлоу работал в обеих структурах, а также является основателем организации Well Versed, проводящей религиозные службы для членов Конгресса, в частности спикера Майка Джонсона. Харлоу был одним из 16 пасторов, лично благословлявших Трампа в начале его второго срока. Daily Mail называет этих пасторов «молитвенной армией Трампа».