Дональд Трамп має «армію пасторів», а релігія відіграє все більшу роль у політиці США, неодноразово чув Forbes Ukraine від лобістів та адвокатів України у США. Як мислить релігійне оточення Трампа і чи може Україна використати фактор християнства у відносинах із Білим домом?

Ще за першої каденції консерватор Трамп мав Faith Advisory Board при Білому домі з близько 40 релігійних лідерів. Зараз він має групу з пʼяти-семи наближених пасторів і ширшу National Faith Advisory Board під керівництвом пасторки Поли Вайт Кейн.

Пастор Джим Гарлоу працював у обох структурах, а також є засновником організації Well Versed, яка проводить релігійні служби для членів Конгресу, зокрема спікера Майка Джонсона. Гарлоу був одним із 16 пасторів, які особисто благословляли Трампа на початку його другого терміну. Daily Mail називає цих пасторів «молитовною армією Трампа».