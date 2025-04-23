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Шантаж от Трампа в Лондоне. Могут ли США полностью выйти из переговоров о завершении войны? Forbes Ukraine исследовал четыре возможных сценария (плохих – больше)

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

мирні переговори, мирна угода, припинення вогню, лінія фронту, замороження війни /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

Администрация Дональда Трампа уже угрожала выйти из дипломатического процесса завершения российско-украинской войны Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

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Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отказался участвовать во встрече в Лондоне 23 апреля. Это привело к понижению уровня представительства, поскольку в переговорах отказались участвовать и главы МИД европейских стран. Что это значит для Украины?

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Переговоры в Лондоне пройдут без госсекретаря США Марко Рубио. Госдеп объяснил его отказ плотным графиком. Однако на самом деле Рубио боится, что Украина может вернуться к жестким позициям, что усложнит любой прорыв в переговорах, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По крайней мере один пункт в мирном плане США является конфликтным. США могут признать оккупированный Крым российским. Украина и ЕС признавать это не будут, заявили накануне президент Владимир Зеленский и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Что дальше? Администрация Дональда Трампа уже угрожала выйти из дипломатического процесса завершения российско-украинской войны.

Forbes Ukraine исследовал четыре возможных сценария в случае такого решения США (в 18:35 обновлено комментариями украинского высокопоставленного чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за сенситивности).

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