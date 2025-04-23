Шантаж від Трампа у Лондоні. Чи може США повністю вийти з переговорів про завершення війни? Forbes Ukraine дослідив чотири можливих сценарії (поганих – більше)

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Держсекретар США Марко Рубіо в останній момент відмовився брати участь у зустрічі у Лондоні 23 квітня. Це призвело до пониження рівня представництва, оскільки в них відмовились брати участь і глави МЗС. Що це означає для України?
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