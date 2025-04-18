США уже через несколько дней откажутся от попыток достичь мира между РФ и Украиной, если не будет прогресса – Рубио

Соединенные Штаты прекратят свои усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет явных признаков возможности заключения договоренности. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Reuters .

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Рубио озвучил заявление вечером 17 апреля в Париже после переговоров с представителями Европейского Союза и Украины.

Президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в достижении соглашения, однако у него «много других приоритетов» в мире, и он готов «двигаться дальше», если прогресс будет отсутствовать, заявил Рубио.

Контекст

11 апреля Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что Россия должна активнее действовать для достижения прекращения огня.

Трамп разочарован действиями Владимира Путина, считая, что он сознательно тормозит переговоры, пишет Fox News. Белый дом, по данным канала, рассматривает введение строгих санкций против российского «теневого флота». Ранее Трамп отмечал, что может ввести пошлины до 500% для стран, покупающих российскую нефть.

14 апреля Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в развязывании войны. В тот же день он добавил, что конфликт в Украине стал следствием «некомпетентности» трех лидеров, добавив в этот список президента РФ Владимира Путина.

Ряд высокопоставленных должностных лиц администрации США, в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, рекомендуют Трампу с осторожностью относиться к заявлениям РФ о готовности к миру, указывая на отсутствие у Путина искреннего желания прекратить боевые действия.