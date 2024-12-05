Круг Трампа. Как кандидаты на ключевые должности в Администрацию избранного президента США относятся к Украине. Первый рейтинг проукраинскости

На прошлой неделе Трамп объявил последнего члена будущей команды, которая больше всего будет влиять на украинско-российскую войну. Forbes Ukraine опросил пятерых американских аналитиков и оцифровал отношение к Украине людей из ближайшего окружения избранного президента США. Что говорят цифры?

Дональд Трамп 27 ноября объявил последнего кандидата на ключевой внешнеполитический пост в своей будущей Администрации. Спецпредставителем по Украине и России стал 80-летний экс-генерал Кит Келлог, который еще в апреле презентовал свой план по завершению войны.

До Келлога избранный президент США номинировал на ключевые должности еще шесть человек: Джей Ди Вэнса, Марка Рубио, Майка Волца, Пита Хегсета, Джона Рэтклиффа и Тулси Габбард.

Forbes Ukraine нашел трех американских аналитиков, которые согласились дать оценку отношения к Украине каждого из них по пятибалльной шкале:

5 – ястреб, решительно поддерживающий победу Украины,

4 – склонен поддерживать Украину,

3 – нейтральный,

2 – склонен не поддерживать Украину,

1 – скорее оставил бы Украину без помощи.

Баллы выставили: глава Евразийской программы в FPRI Роберт Хэмилтон, бывший директор по правительственным делам СSIS и исполнительный директор по Северной Америке в ONE Элизабет Гоффман и Роберт Бенсон, старший аналитик по вопросам нацбезопасности и международной политики в CAP. По результатам опроса Forbes Ukraine вывел средний балл для каждого кандидата Трампа.

Нарративную оценку кандидатам также предоставили – Джон Гербст, экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council, и Даг Клейн, политический аналитик Atlantic Council и Razom for Ukraine.

Как эксперты оценили отношение к Украине ключевых людей в команде будущего президента США и кто будет в ней играть первую скрипку?

Самые большие поклонники Украины в команде Трампа

Высокую среднюю оценку в 4 балла получили кандидаты на должность госсека Марко Рубио и директора ЦРУ Джон Рэтклифф.