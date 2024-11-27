Дональд Трамп избрал спецпредставителя по Украине и РФ. Кто такой Кот Келлог и что предполагает его «мирный план»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, 80, на должность специального представителя по Украине, пишет Reuters 27 ноября. Ранее Келлог представил ему план прекращения войны в Украине.

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Трамп написал на платформе Truth Social, что Келлог «имеет выдающуюся военную и деловую карьеру», включая пребывание на важных должностях в сфере национальной безопасности.

Келлог был начальником аппарата Совета национальной безопасности Белого дома во время президентского срока Трампа 2017–2021 годов и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса. Он предположительно играет центральную роль в попытке окончания войны между Украиной и РФ, отметило агентство.

Пока специального представителя США по вопросам войны в Украине нет, но Трамп, скорее всего, создаст такую должность.

Келлог работает в America First Policy Institute, он является одним из авторов плана завершения войны в Украине.

Что предполагает план Келлога

Формализация политики США по Украине: Цель – прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании конфликта. Военная помощь США будет продолжаться для укрепления обороноспособности Украины.

Цель – прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании конфликта. Военная помощь США будет продолжаться для укрепления обороноспособности Украины. Переговоры с позиции силы. Предоставить Украине возможность вести переговоры с позиции силы, указывая России на последствия, если она не будет соблюдать условия предстоящих мирных переговоров. Таким образом, США могли бы добиться конечного результата переговоров на условиях, отвечающих американским и украинским интересам.

Предоставить Украине возможность вести переговоры с позиции силы, указывая России на последствия, если она не будет соблюдать условия предстоящих мирных переговоров. Таким образом, США могли бы добиться конечного результата переговоров на условиях, отвечающих американским и украинским интересам. Условия военной помощи США: Украина должна участвовать в мирных переговорах с Россией.

Украина должна участвовать в мирных переговорах с Россией. Отложение членства в НАТО: Украине могут предложить отложить членство в Альянсе в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Украине могут предложить отложить членство в Альянсе в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности. Ограниченное ослабление санкций против РФ: Условием для этого может стать соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризированной зоны, участие в мирных переговорах. Полное снятие санкций возможно только после подписания мирного соглашения, приемлемого для Украины.

Условием для этого может стать соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризированной зоны, участие в мирных переговорах. Полное снятие санкций возможно только после подписания мирного соглашения, приемлемого для Украины. Возвращение территорий: Украина сохранит цель возвращения всех своих территорий дипломатическими средствами, что, вероятно, будет возможно только после смены власти в России.

Украина сохранит цель возвращения всех своих территорий дипломатическими средствами, что, вероятно, будет возможно только после смены власти в России. Долгосрочная архитектура безопасности: Введение двусторонних механизмов безопасности для защиты Украины.

Введение двусторонних механизмов безопасности для защиты Украины. Восстановление Украины: Планируется введение таможенных пошлин на продажу российской энергии для финансирования восстановления Украины.

Планируется введение таможенных пошлин на продажу российской энергии для финансирования восстановления Украины. Сложность принятия мирного соглашения для Украины: Украинский народ и правительство могут не поддержать соглашение, которое не возвращает все территории или не возлагает ответственность на Россию за нанесенный ущерб.

Украинский народ и правительство могут не поддержать соглашение, которое не возвращает все территории или не возлагает ответственность на Россию за нанесенный ущерб. Гуманитарный аспект: Остановка кровопролития рассматривается как первый шаг к стабильности.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он собирается это сделать.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО по меньшей мере на 20 лет, писало издание WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждают советники Трампа.

20 ноября источники Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО.