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Кола Трампа. Як кандидати на ключові посади в Адміністрацію обраного президента США ставляться до України. Перший рейтинг проукраїнськості

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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На минулому тижні Трамп оголосив останнього члена майбутньої команди, яка найбільше впливатиме на українсько-російську війну. Forbes Ukraine опитав п'ятьох американських аналітиків і оцифрував ставлення до України людей з найближчого оточення обраного президента США. Що кажуть цифри?

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Дональд Трамп 27 листопада оголосив останнього кандидата на ключову зовнішньополітичну посаду у своїй майбутній Адміністрації. Спецпредставником з питань України та Росії став 80-річний ексгенерал Кіт Келлог, який ще у квітні презентував свій план щодо завершення війни.

До Келлога обраний президент США номінував на ключові посади ще шістьох людей: Джей Ді Венса, Марка Рубіо, Майка Волца, Піта Хегсета, Джона Реткліффа та Тулсі Габбард.

Forbes Ukraine знайшов трьох американських аналітиків, які погодились дати оцінку ставлення до України кожного з них за пʼятибальною шкалою:

  • 5 – яструб, рішуче підтримує перемогу України,
  • 4 – схильний підтримувати Україну,
  • 3 – нейтральний,
  • 2 – схильний не підтримувати Україну,
  • 1 – радше залишив би Україну без допомоги.

Бали виставили: голова Євразійської програми у FPRI Роберт Гемілтон, колишня директорка з урядових справ СSIS та виконавча директорка з питань Північної Америки в ONE Елізабет Гоффман та Роберт Бенсон, старший аналітик з питань нацбезпеки та міжнародної політики в CAP. За результатами опитування, Forbes Ukraine вивів середній бал для кожного кандидата Трампа.

Наративну оцінку кандидатам також надали – Джон Гербст, експосол США в Україні, директор Євразійського центру Atlantic Council, та Даг Клейн, політичний аналітик Atlantic Council і Razom for Ukraine.

Як експерти оцінили ставлення до України ключових людей в команді майбутнього президента США та хто у ній гратиме першу скрипку?

Найбільші прихильники України в команді Трампа

Найвищу середню оцінку у 4 бали отримали кандидати на посаду держсека Марко Рубіо та директора ЦРУ Джон Реткліфф.

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