«Задача – привлечь их лобби». Flex, завод которой в Мукачево уничтожили россияне, тратит на лоббистов в США наравне с Boston Dynamics и Mitsubishi. Какие связи они имеют

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Flex, лобісти, лобі, гарантії безпеки, ППО /Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Спасатель ГСЧС тушит пожар на заводе «Флэкстроникс» американской компании Flex в Мукачево. Завод пострадал от российской ракетной атаки в ночь на 21 августа. Фото Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Завод Flex в Мукачево, который Россия обстреляла ракетами 21 июля, был одной из самых крупных американских инвестиций в Украину: с 2012 года материнская компания инвестировала $65 млн в строительство трех очередей производства. Украинские чиновники стремятся убедить компанию остаться в Украине. А еще видят возможность использовать ситуацию на дипломатическом треке

«Задача №1 – убедить Flex остаться в Украине. Задача №2 – привлечь их лобби к процессу получения гарантий безопасности для Украины», – сказал собеседник в дипломатических кругах на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса после российского ракетного удара по заводу американской Flex International в Мукачево 21 августа.

Компания является одним из мировых лидеров по контрактному производству электроники, ее акции котируются на фондовой бирже NASDAQ. Продукцию со своего закарпатского завода Flex продавала Google, Nike, Lenovo, Philips и Nespresso. В релизе о последствиях атаки Flex подчеркнула, что предприятие не имело никакого отношения к военному производству. «Мы уже взаимодействуем с правительственными должностными лицами и учреждениями США», – говорится без уточнения деталей в сообщении.

