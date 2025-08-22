Підписка від 49 грн
«Завдання – залучити їхнє лобі». Flex, завод якої у Мукачеві знищили росіяни, витрачає на лобістів у США нарівні з Boston Dynamics та Mitsubishi. Які звʼязки вони мають

Flex, лобісти, лобі, гарантії безпеки, ППО /Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

Рятувальник ДСНС гасить пожежу на заводі «Флекстронікс» американської компанії Flex у Мукачево. Завод постраждав від російської ракетної атаки у ніч на 21 серпня. Фото Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

Завод Flex у Мукачево, який Росія обстріляла ракетами 21 липня, був однією з найбільших американських інвестицій в Україну: з 2012 року материнська компанія інвестувала $65 млн у будівництво трьох черг виробництва. Українські урядовці прагнуть переконати компанію залишитись в Україні. А ще – бачать можливість використати ситуацію на дипломатичному треку

«Завдання №1 – переконати Flex залишитись в Україні. Завдання №2 – залучити їхнє лобі до процесу отримання гарантій безпеки для України», – сказав співрозмовник у дипломатичних колах на умовах анонімності через чутливість питання після російського ракетного удару по заводу американської Flex International у Мукачеві 21 серпня.

Компанія є одним зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки, її акції котируються на фондовій біржі NASDAQ. Продукцію зі свого закарпатського заводу Flex продавала Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso. В релізі про наслідки атаки Flex підкреслила, що підприємство не мало жодного стосунку до військового виробництва. «Ми вже взаємодіємо з урядовими посадовцями та установами США», – йдеться без уточнення деталей у повідомленні.

