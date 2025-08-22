Прослухати матеріал
Завод Flex у Мукачево, який Росія обстріляла ракетами 21 липня, був однією з найбільших американських інвестицій в Україну: з 2012 року материнська компанія інвестувала $65 млн у будівництво трьох черг виробництва. Українські урядовці прагнуть переконати компанію залишитись в Україні. А ще – бачать можливість використати ситуацію на дипломатичному треку
«Завдання №1 – переконати Flex залишитись в Україні. Завдання №2 – залучити їхнє лобі до процесу отримання гарантій безпеки для України», – сказав співрозмовник у дипломатичних колах на умовах анонімності через чутливість питання після російського ракетного удару по заводу американської Flex International у Мукачеві 21 серпня.
Компанія є одним зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки, її акції котируються на фондовій біржі NASDAQ. Продукцію зі свого закарпатського заводу Flex продавала Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso. В релізі про наслідки атаки Flex підкреслила, що підприємство не мало жодного стосунку до військового виробництва. «Ми вже взаємодіємо з урядовими посадовцями та установами США», – йдеться без уточнення деталей у повідомленні.
