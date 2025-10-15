Нехватка кадров превратила рынок поиска работы в высокодоходный бизнес. Пока компании соперничают за лучших специалистов, ведущие агрегаторы вакансий Robota.ua и Work.ua развернули борьбу за бюджеты работодателей. Кто побеждает и что предопределяет успех?

В 2016 году напротив окон офиса Work.ua появился яркий бигборд с провокационной надписью: «Зачем быть номером один, если на robota.ua самый большой выбор вакансий?» Это часть масштабной рекламной кампании, которую запустил агрегатор вакансий Robota.ua, чтобы подразнить главного конкурента и лидера рынка.

Ответ не заставил себя ждать – через несколько дней огромная вывеска с голубым лого Work.ua появилась напротив офиса Robota.ua, вспоминает карьерная консультантка и бывшая работница Robota.ua Татьяна Пашкина. Это один из этапов противостояния двух гигантов поиска работы в Украине, которое длится уже второе десятилетие. Кто побеждает?