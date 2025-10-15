Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Pepsi и Coca Cola в мире вакансий. Work.ua и Robota.ua научились креативно конкурировать за новых клиентов-работодателей. Какая у них стратегия?

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

8 хв читання

Work.ua, Robota.ua, пошук роботи, job-борди, Україна /колаж Аліна Кохан

За массовыми недорогими специальностями, то есть голубыми воротничками, лучше идти на Work.ua. Если нужна более глубокая экспертиза и офисные работники – это на Robota.ua Фото колаж Аліна Кохан

Нехватка кадров превратила рынок поиска работы в высокодоходный бизнес. Пока компании соперничают за лучших специалистов, ведущие агрегаторы вакансий Robota.ua и Work.ua развернули борьбу за бюджеты работодателей. Кто побеждает и что предопределяет успех?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В 2016 году напротив окон офиса Work.ua появился яркий бигборд с провокационной надписью: «Зачем быть номером один, если на robota.ua самый большой выбор вакансий?» Это часть масштабной рекламной кампании, которую запустил агрегатор вакансий Robota.ua, чтобы подразнить главного конкурента и лидера рынка.

Ответ не заставил себя ждать – через несколько дней огромная вывеска с голубым лого Work.ua появилась напротив офиса Robota.ua, вспоминает карьерная консультантка и бывшая работница Robota.ua Татьяна Пашкина. Это один из этапов противостояния двух гигантов поиска работы в Украине, которое длится уже второе десятилетие. Кто побеждает?

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні