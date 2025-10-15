Підписка від 49 грн
Pepsi та Coca‐Cola у світі вакансій. Work.ua та Robota.ua навчились креативно конкурувати за нових клієнтів-роботодавців. Яка в них стратегія?

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

8 хв читання

Work.ua, Robota.ua, пошук роботи, job-борди, Україна /колаж Аліна Кохан

По масові недорогі спеціальності, тобто блакитних комірців, краще йти на Work.ua. Якщо потрібна глибша експертиза та офісні працівники – це на Robota.ua Фото колаж Аліна Кохан

Брак кадрів перетворив ринок пошуку роботи на високоприбутковий бізнес. Доки компанії змагаються за найкращих спеціалістів, провідні агрегатори вакансій Robota.ua і Work.ua розгорнули боротьбу за бюджети роботодавців. Хто перемагає і що визначає успіх?

У 2016 році навпроти вікон офісу Work.ua зʼявився яскравий бігборд із провокаційним написом: «Навіщо бути номером один, якщо на robota.ua найбільший вибір вакансій?» Це частина масштабної рекламної кампанії, яку запустив агрегатор вакансій Robota.ua, аби подражнити головного конкурента і лідера ринку.

Відповідь не забарилася – за кілька днів величезна вивіска з блакитним лого Work.ua зʼявилася навпроти офісу Robota.ua, пригадує карʼєрна консультантка та колишня працівниця Robota.ua Тетяна Пашкіна. Це один з етапів протистояння двох гігантів пошуку роботи в Україні, яке триває вже друге десятиліття. Хто перемагає?

