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Forbes Digital

М'язи війни. Українська «оборонка» виготовляє зброї на $9 млрд та здатна робити в чотири рази більше. Як ОПК змінився за три роки війни: репортаж

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

8 хв читання

впк, Умєров, Гвоздяр, Сметанін, Камишін, Зеленський /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

30% зброї, яку застосовують наші військові на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у статті для Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Менш ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Нині ця індустрія спроможна виробляти зброї на $35 млрд щорічно. Forbes Ukraine підготував гід українською оборонкою зразка початку 2025 року.

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1 лютого 2024 року шість українських морських дронів‐камікадзе Magura V5 потопили російський ракетний катер «Івановець». Два тижні по тому такі самі дрони знищили десантний корабель РФ «Цезар Куніков», а 5 березня — патрульний корабель «Сергій Котов».

За даними Головного управління розвідки, від першого застосування у жовтні 2022‐го дрони Magura знищили або уразили 15 ворожих кораблів і суден, завдавши збитків агресору більш як на $500 млн. Втративши низку дорогих кораблів, РФ вивела залишки Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Криму до бази у Новоросійську.

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