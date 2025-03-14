М'язи війни. Українська «оборонка» виготовляє зброї на $9 млрд та здатна робити в чотири рази більше. Як ОПК змінився за три роки війни: репортаж

Менш ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Нині ця індустрія спроможна виробляти зброї на $35 млрд щорічно. Forbes Ukraine підготував гід українською оборонкою зразка початку 2025 року.

1 лютого 2024 року шість українських морських дронів‐камікадзе Magura V5 потопили російський ракетний катер «Івановець». Два тижні по тому такі самі дрони знищили десантний корабель РФ «Цезар Куніков», а 5 березня — патрульний корабель «Сергій Котов».

За даними Головного управління розвідки, від першого застосування у жовтні 2022‐го дрони Magura знищили або уразили 15 ворожих кораблів і суден, завдавши збитків агресору більш як на $500 млн. Втративши низку дорогих кораблів, РФ вивела залишки Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Криму до бази у Новоросійську.