Мирный план США по урегулированию российско-украинской войны предусматривает потерю контроля Украины над всем Донбассом. Украина же не соглашается отдавать России территории. Отсутствие общей позиции по ключевым вопросам делает переговоры между США и Украиной все более сложными, а заявления Дональда Трампа только углубляют напряжение между союзниками. Главное из разбора Politico

Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией, которые курируют США, зашли в тупик из-за главного вопроса: как заставить Киев отдать часть Донбасса, которую Кремль не смог захватить во время войны. Сейчас 30% территории Донбасса находятся под контролем Украины, пишет Politico.

Относительно территорий, американская сторона рассуждает практически и настаивает, чтобы Украина уступила Донбасс, отмечает Politico, опираясь на слова европейского дипломата, который знаком с процессом переговоров.

«Россия требует от Украины отдать России территории, а американцы думают, как это реализовать», – рассказал он Politico на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Украина же на такую уступку категорически не соглашается. Киев настаивает, что мирное соглашение должно предусматривать замораживание боевых действий по действующей линии фронта.

Это самый реалистичный вариант, рассуждает европейский чиновник. «Но Россия продолжает принуждать Украину уступить территории Донбасса», – говорит он.

США со своей стороны продолжают настаивать на том, чтобы Украина быстро согласилась на мирное соглашение, причем президент США Дональд Трамп снова проявляет видимое разочарование по поводу позиции Киева. В своих публичных комментариях он заявил, что Россия, возможно, хотела бы захватить всю Украину, но ее якобы устраивает мирный план США.

В то же время он намекнул, что президент Украины Владимир Зеленский еще даже не ознакомился с планом, хотя украинское общество его поддерживает.

Зато Зеленский официально не комментировал заявления Трампа, но в интервью Bloomberg отметил, что между Киевом и Вашингтоном нет взаимопонимания относительно территорий востока Украины. Украина же пытается объяснить американской стороне, что передача главе РФ Владимиру Путину территорий, которые российская армия не смогла захватить за три года войны, только подтолкнет его к новым агрессивным действиям, пишет Politico.

Россия же продолжает заявлять, что так или иначе полностью захватит Донбасс, отмечает Politico. Зеленский же неоднократно предупреждал о рисках территориальных уступок со стороны Украины. Если Киев пойдет на такой шаг и отдаст России 30% Донецкой области, включая города Краматорск и Славянск, где в целом проживает 100 000 человек, это позволит армии РФ наступать уже на Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области. Тогда как для военной оккупации Донбасса России понадобится около четырех лет, отмечал в августе Зеленский.

«Важно, как будут вести себя США: как посредник, или склонятся на сторону России», – говорит европейский чиновник. Между тем Киев ожидает от Вашингтона четких гарантий безопасности, которые могли бы компенсировать любой компромисс со стороны Киева.