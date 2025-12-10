Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, который освещает внешнюю политику США, описал принципы , лежащие в основе возможного мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. Forbes Ukraine пересказал главное из его анализа – от перспектив вступления Украины в ЕС до экономического восстановления после войны

Как должен выглядеть мир для Украины? Суверенное государство с надежно защищенными границами, международными гарантиями безопасности и перспективой членства в Европейском Союзе. Мирное соглашение также предусматривает масштабное восстановление при поддержке США и Европы.

Несмотря на жестокую манеру ведения переговоров президентом США Дональдом Трампом и его заметную непонятную приверженность России, по оценкам американских, украинских и европейских чиновников, возможность заключить мирное соглашение, которое будет включать эти принципы, становится ближе.

Трамп может сорвать процесс, если будет слишком оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников Украины, провоцируя продолжать борьбу. Чтобы этого не произошло, сейчас самое время для Трампа успокоить Украину и Европу, а не пытаться заставить заключить компромиссное соглашение.

Дополнительные трудности создает и новая Стратегия нацбезопасности США, в которой Трамп пытается балансировать между демократической Европой и автократической Россией, что вызывает обеспокоенность у европейского истеблишмента.

Несмотря на это, мирная инициатива Трампа имеет определенные перспективы. Хотя члены переговорной группы США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф бизнесмены, а не дипломаты, но они понимают, что лучшая защита для Украины заключается в сочетании гарантированной безопасности и будущего экономического процветания. Они также осознают, что весь план потерпит неудачу, если Зеленский не сможет донести его до уставшего, но отважного украинского народа.

Переговоры между Украиной и США продолжаются, и сейчас обсуждаются три основных документа: мирный план, гарантии безопасности и план для экономического восстановления страны. Хотя процесс еще далеко не завершен, Украина вместе с европейскими партнерами планирует представить набор изменений к этим документам.

В этом контексте обсуждаются различные идеи, которые имеют целью обеспечить безопасность Украины и ее экономическое возрождение после войны.

Вступление в ЕС

Одним из основных элементов переговоров является ускорение вступления Украины в ЕС, которое власти в Вашингтоне предлагают осуществить уже к 2027 году. Такое решение не только будет способствовать инвестициям и торговле, но и станет политическим утверждением Украины как европейской демократии.

Эта война по своей сути идет вокруг того, может ли Украина стать европейской страной. Кремль же исторически отрицает само право Украины быть частью европейского сообщества, поэтому быстрая ее интеграция рассматривается как стратегическая победа Киева. Несмотря на сомнения некоторых государств-членов ЕС, в частности Венгрии, администрация Трампа считает, что может устранить политические барьеры.

Новые гарантии безопасности

Другим ключевым элементом потенциального соглашения является предоставление Соединенными Штатами гарантии безопасности Украине, подобной статье 5 НАТО. Речь о двустороннем договоре, который будет предусматривать жесткий ответ США в случае, если Россия снова нарушит договоренности.

Отдельные гарантии безопасности готовят и европейские государства. Хотя некоторые формулировки в новой Стратегии нацбезопасности США вызывают беспокойство относительно прочности НАТО, американская сторона настаивает, что разведка и оборонное сотрудничество с Украиной остаются неизменными.

Вооруженные силы без внешних ограничений

Суверенитет Украины будет защищен. Но продолжаются дискуссии по деликатным вопросам, например, относительно ограничения численности украинской армии. Сейчас ведутся переговоры по увеличению первоначального предложения США по размеру армии Украины с 600 000 до 800 000 солдат, что приближается к тому уровню, который Украина могла бы иметь после завершения войны.

Киев категорически отвергает любые конституционные или формальные лимиты по численности ВСУ, на которых настаивает Москва и выступает за гибкую модель, которая позволит при необходимости усиливать армию за счет Национальной гвардии или других структур.

Демилитаризованная зона

Планируется создать демилитаризованную зону вдоль всей линии прекращения огня, от Донетчины на северо-востоке до Запорожской и Херсонской областей на юге.

За этой демилитаризованной зоной расположится более глубокая зона, в которой будут запрещены тяжелые вооружения. Линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею.

Территориальные компромиссы

Самым сложным вопросом остаются территориальные компромиссы. Россия требует, чтобы Украина согласилась на отказ от части территории Донбасса, которая сейчас находится под украинским контролем.

Американские переговорщики намекают, что эти территории могут быть потеряны на поле боя в ближайшие месяцы. Украинская сторона отмечает, что президент Зеленский не имеет права уступать территорию.

Одним из возможных выходов может стать так называемый корейский вариант, когда страна юридически претендует на все свои земли, но фактическая линия разграничения признается временной.

Запорожская АЭС – под международным или американским контролем

Обсуждается также передача Запорожской АЭС под международное или даже американское управление. Для Киева этот вариант мог бы стать дополнительным инструментом сдерживания российского давления, любая угроза атомной станции означала бы прямой риск для Соединенных Штатов.

Экономическое восстановление и инвестиции

Экономическая часть потенциальной сделки сосредотачивается на масштабном восстановлении Украины. Речь идет об использовании не менее $100 млрд из более чем $200 млрд российских активов, замороженных в Европе. Сумма может возрасти.

Кроме того, ведутся переговоры с руководителем BlackRock Ларри Финком о возобновлении идеи Украинского фонда развития, который мог бы привлечь до $400 млрд инвестиций. К процессу планируют привлекать Всемирный банк и американский бизнес.

Параллельно Трамп стремится создать похожую модель реконструкции и для России, исходя из предположения, что экономически интегрированные государства менее подвержены войне.

Чтобы это мирное соглашение получило шанс на успех, оно должно быть приемлемым прежде всего для украинского народа. Если Вашингтон будет слишком оказывать давление на Киев или пытаться навязать решения, которые граждане Украины воспримут как несправедливую капитуляцию, война будет продолжаться.

Для Украины мир должен содержать убедительные гарантии безопасности и реальные перспективы развития, которые оправдают даже тяжелые компромиссы. И именно от того, насколько сбалансированным будет соглашение, зависит, завершится ли война или перейдет в новую опасную фазу.