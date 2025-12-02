Вдоль 48 км трассы Обухов – Киев расположено почти семь десятков рекламных билбордов. Из них 55 призывают в армию – от креативных кампаний «Азова», Третьей штурмовой и «Хартии» до более прямолинейных месседжей других бригад.

Почти за четыре года полномасштабной войны в Украине сформировалась новая индустрия – военный маркетинг. Здесь все как в бизнесе: бренды, айдентика, стратегия и анализ эффективности. Но результат измеряется не продажами, а новыми рекрутами.