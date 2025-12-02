Forbes Digital підписка
Чтобы видели и слышали. Во сколько может обходиться наружная реклама «Азову», Третьей штурмовой и «Хартии»? Расчеты Forbes Ukraine

Лиза Сидорова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Лиза Сидорова
Forbes

6 хв читання

«Хартія», Fedoriv Agency /надано Fedoriv Agency

Рекламная кампания 13-й бригады НГУ «Хартия» под слоганом «Зростай у Хартії» создана совместно с Fedoriv Agency в июле 2025 года Фото надано Fedoriv Agency

Военный маркетинг – новый сегмент рекламного рынка. Каков его размер и правила? Кейсы «Азова», Третьей штурмовой и «Хартии»

Вдоль 48 км трассы Обухов – Киев расположено почти семь десятков рекламных билбордов. Из них 55 призывают в армию – от креативных кампаний «Азова», Третьей штурмовой и «Хартии» до более прямолинейных месседжей других бригад.

Почти за четыре года полномасштабной войны в Украине сформировалась новая индустрия – военный маркетинг. Здесь все как в бизнесе: бренды, айдентика, стратегия и анализ эффективности. Но результат измеряется не продажами, а новыми рекрутами.

