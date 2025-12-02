Військовий маркетинг – новий сегмент рекламного ринку. Який його розмір і правила? Кейси «Азову», Третьої штурмової та «Хартії»

Уздовж 48 км траси Обухів – Київ розташовані майже сім десятків рекламних білбордів. З них 55 закликають до війська – від креативних кампаній «Азову», Третьої штурмової та «Хартії» до прямолінійніших меседжів інших бригад.

Майже за чотири роки повномасштабної війни в Україні сформувалася нова індустрія – військовий маркетинг. Тут усе як у бізнесі: бренди, айдентика, стратегія та аналіз ефективності. Але результат вимірюється не продажами, а новими рекрутами.