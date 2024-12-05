Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

Это будут не корпуса, а дивизии. ВСУ планирует переход из бригадной в корпусную структуру. Подполковник «Азова» Богдан Кротевич (Тавр) о том, что опасно в этой идее

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes
Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

4 хв читання

корпус-бригада ЗСУ Тавр /Alice Martins/For The Washington Post via Getty Images

Подполковник Богдан Кротевич (позывной Тавр), начштаба 12-й бригады НГУ «Азов» Фото Alice Martins/For The Washington Post via Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:09 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:09

В ВСУ будет создана корпусная структура. Это позволит сэкономить человеческий и материальный ресурс, уверены в Вооруженных Силах. Возможен ли такой переход в ситуации, когда враг наступает на фронте, и как это сделать эффективнее, рассказывает подполковник Богдан Кротевич (позывной Тавр), начштаба 12-й бригады НГУ «Азов»

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

22 ноября ряд украинских медиа со ссылкой на источник в ВСУ сообщили, что готовится переход на систему «корпусбригада». Детали реформы неизвестны, хотя источники изданий обещали опубликовать их до конца октября–ноября.

Уже на следующий день президент Зеленский поддержал идею корпусной системы управления в ВСУ. Но с акцентом, если это поможет уменьшить бюрократию в армии. «Если корпусная система сократит расстояние между генералом и солдатом, если бюрократичность снизится, пусть делают. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня лично не генерал», – заявил Зеленский.

Почему в Силах обороны давно назрела управленческая реформа и как она должна выглядеть? Forbes Ukraine поговорил об этом с подполковником Богданом Кротевичем (позывной Тавр), начштаба 12-й бригады НГУ «Азов».

Разговор сокращен и отредактирован для ясности. Действующим военнослужащим ЗСУ доступ может быть открыт по запросу на [email protected].

Не больше пяти подчиненных командиров. Каким должно быть военное управление

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине