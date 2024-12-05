Это будут не корпуса, а дивизии. ВСУ планирует переход из бригадной в корпусную структуру. Подполковник «Азова» Богдан Кротевич (Тавр) о том, что опасно в этой идее

В ВСУ будет создана корпусная структура. Это позволит сэкономить человеческий и материальный ресурс, уверены в Вооруженных Силах. Возможен ли такой переход в ситуации, когда враг наступает на фронте, и как это сделать эффективнее, рассказывает подполковник Богдан Кротевич (позывной Тавр), начштаба 12-й бригады НГУ «Азов»

22 ноября ряд украинских медиа со ссылкой на источник в ВСУ сообщили, что готовится переход на систему «корпус – бригада». Детали реформы неизвестны, хотя источники изданий обещали опубликовать их до конца октября–ноября.

Уже на следующий день президент Зеленский поддержал идею корпусной системы управления в ВСУ. Но с акцентом, если это поможет уменьшить бюрократию в армии. «Если корпусная система сократит расстояние между генералом и солдатом, если бюрократичность снизится, пусть делают. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня лично не генерал», – заявил Зеленский.

Почему в Силах обороны давно назрела управленческая реформа и как она должна выглядеть? Forbes Ukraine поговорил об этом с подполковником Богданом Кротевичем (позывной Тавр), начштаба 12-й бригады НГУ «Азов».

Разговор сокращен и отредактирован для ясности. Действующим военнослужащим ЗСУ доступ может быть открыт по запросу на [email protected].

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