Эти украинцы могли оказаться в списке «30 до 30». Россия забрала у них не только шанс на номинацию, но и жизнь
С начала полномасштабной войны погибли как минимум 13 000 гражданских, по данным ООН, и более 45 000 военных, по словам Владимира Зеленского. Среди них – около 100 журналистов, более 200 художников и более 600 спортсменов, тренеров и молодежных работников.
Наряду со списком «30 до 30», где Forbes Ukraine отбирает молодых лидеров за достижения и потенциал, мы публикуем имена 30 украинцев до 30 лет, которых война забрала за последние 12 месяцев. Проект создан совместно с платформой памяти «Мемориал».
30 до 30 – список, которого не должно было быть
Анастасия Кольвах, 30
Культурный менеджер, актриса и соавтор Театра современного диалога. Была лектором в полтавском киноклубе «Кинодвиж», участницей писательского клуба «Пишу сейчас». Как зооволонтер заботилась о котах и летучих мышах. Умерла от ракетного удара по жилому дому в Полтаве 1 февраля 2025 года.
Андрей Касьянов, 27
Актер Днепровского национального театра им. Шевченко, ставший военным. Одна из последних ролей – грузинский художник Нико Пиросмани в спектакле «Миллион красных роз». Погиб в августе 2024 года.
Андрей Штонда (Винчик), 24
Винодел, художник и студент Харьковской политехники. Воевал с первых дней вторжения – оператором FPV-дронов в бригаде «Хартия». Погиб под Липцами Харьковской области в сентябре 2024-го.
Артем Ковбасинский, 24
Артист балетной труппы Клайпедского государственного музыкального театра. В 2022 году вернулся в Украину и стал на ее защиту. Погиб в сентябре 2024 года.
Василий Копань, 28
С 2014-го в «Азове». Защищал «Азовсталь», вышел оттуда в плен и вернулся в сентябре 2022 года. После реабилитации снова оказался на фронте и командовал ротой разведки. Погиб в сентябре 2024 года в Бахмутском районе.
Василий Ратушный, 28
В 2014–2019 годах защищал Украину как доброволец. В последнее время служил пилотом беспилотника в бригаде «Птахи Мадяра». В октябре 2023-го был награжден «Золотым крестом» главнокомандующего ВСУ. Погиб в феврале 2025 года.
Вероника Кожушко, 18
Художница, автор стихов и прозы, которая интересовалась эпохой Расстрелянного возрождения и хотела развивать украинскую культуру в Харькове. Погибла во время массированного удара по Харькову 30 августа 2024 года. В ее честь учредили премию «Генерация Ника» для художников и литераторов от 16 до 21 года.
Виктория Рощина, 27
Работала на Украинском радио, UA:Первый и hromadske, публиковалась в «Украинской правде» и на «Радио Свобода». Погибла в сентябре 2024 года от пыток в российском плену, куда попала в августе 2023 года, отправившись делать репортаж с временно оккупированных территорий.
Виталий Корвацкий, 25
Активист, историк. В 2018–2019 годах принимал участие в военно-исторических реконструкциях львовского общества «Память». В начале полномасштабного вторжения присоединился к 125-й отдельной бригаде ТрО, а с января 2025-го – к 3-й ОШБр. Погиб на харьковском направлении в июне 2025 года, посмертно Герой Украины.
Виталий Рымарук, 26
Чемпион Украины по легкой атлетике среди молодежи и призер среди юниоров – специализировался на метании диска. Служил офицером спецподразделения «Омега», погиб на покровском направлении в июне 2025-го.
Владимир Раков, 30
Хореограф двух сезонов телешоу «Танцуют все!» и помощник хореографа «Танцев со звездами». Снимался в рекламных роликах Lexus, Apple, Nike и клипах украинских звезд. Пилот FPV-дронов в 24-й ОМБр имени короля Даниила. Погиб на боевой задаче в январе 2025 года.
Геннадий Керничный, 27
Воевал с 2014 года, после тяжелого ранения и ампутации части ноги вернулся на службу. Мастер спорта по пауэрлифтингу и боевому самбо, в 2020-м победил в «Играх Героев» в Харькове, в 2023-м – во Львове. Во время полномасштабной войны был разведчиком, старшим инструктором группы инструкторов центра ССО. Погиб в сентябре 2024-го в Харьковской области.
Даниэль Ковальчук, 29
С 2014 года в «Азове». В 2019-м как соучредитель проекта Civil Safety учил работать с оружием. Восстановившись после тяжелых ранений в результате ракетного удара 2022 года, вернулся на фронт. Создал подразделение Morana Team, которое специализировалось на FPV-дронах. В мае 2025 года остановилось сердце.
Дмитрий Лопарев, 29
Командир отделения группы спецназначения отряда 8-го полка ССО. С 2014-го в «Правом секторе»: прошел Пески, Тоненькое, шахту «Бутовка», Водяное, Каменку, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку и Опытное. Имел знаки отличия: «Золотой крест», «Иду на вы» IV степени и «За оборону Украины». Погиб во время боевого задания в Сумской области в марте 2025-го.
Иван Витковский, 21
Соучредитель компании по пошиву тактического снаряжения ENSIS GEAR. К войску присоединился в 2022-м, служил инструктором по инженерной подготовке в 131-м отдельном разведывательном батальоне ВСУ. Погиб в сентябре 2024 года.
Иван Яремчук, 27
Полуфиналист соревнований Nelson Mandela World Human Rights Moot Court 2017 года. Специалист по антимонопольному праву. После вторжения служил в департаменте военно-технической политики и вооружения Минобороны, затем стал боевым медиком, а затем командиром взвода. Погиб в феврале 2025 года в Сумской области.
Илья Ковалев, 21
Мастер спорта и призер Европы по современному пятиборью и трехкратный чемпион Украины по современному пятиборью. Погиб, выполняя боевое задание в Сумской области, 19 мая 2025 года.
Илья Подгайный, 27
Выпускник Школы права УКУ, работал в юридических фирмах VKP и Avitar, а с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Умер в июле 2025 года. В память о выпускнике УКУ учредил стипендиальный фонд на $100 000.
Максим Емец, 30
В ВСУ с 19 лет, где вырос из солдата в командира батальона. После обороны Северодонецка стал старшим офицером подразделения специального назначения ГУР МО. Присоединился к военным операциям по освобождению Харьковщины, Балаклейскому прорыву и деоккупации Купянска в 2022 году. На фронте писал стихотворения. Погиб в феврале 2025 года.
Максим Старостин, 19
Студент КПИ им. Сикорского. Волонтерил, разрабатывал дроны и тестировал их с военными, чинил электронику на передовой. Погиб в июне 2025 под обстрелом на одном из таких выездов.
Николай Гаевой, 28
Выпускник магистратуры и аспирант по истории в УКУ. Погиб 27 августа 2024 года во время Курской операции. УКУ дал его имя Центру современной истории и основал стипендиальный фонд в $100 000 в честь Николая Гаевого.
Назар Малик, 28 лет
Родился в Крыму, с одноклассниками на выпускной линейке пел Гимн Украины в знак протеста против российской оккупации полуострова. Учился на историческом факультете КНУ им. Шевченко, с 2016 года был актером творческого объединения «Ночь в университете». Погиб в мае 2025 года.
Олег Яровой, 22
Солдат 108-го ОШБ БПЛА «Волки Да Винчи». В боях в Донецкой области сам сдерживал вражескую роту, организовал оборону в окружении, уничтожил более 20 российских военных из пулемета, руководил дронами для эвакуации раненых. Погиб в июле 2025 года, посмертно награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая Звезда».
Алексей Самойленко, 28
Учился в Университете им. Карпенко-Карого. Снимался в сериалах «Доктор Вера», «Прогулка в пустоте». Играл в театре «Мастерская Елены Лазович». Погиб в феврале 2025 года.
Орест Малованюк, 27 лет
Мастер спорта, чемпион Украины по спортивному ориентированию (рогейн) и легкой атлетике (24-часовой бег). С 2017 года прошел Славянск, бахмутское направление, Хромово, Клищиевку. Занимался воздушной и наземной разведкой. Погиб в феврале 2025 года на харьковском направлении.
Павел Иванов, 26
Летчик-штурмовик с более чем 130 боевыми вылетами, был одним из первых украинцев, овладевших F-16. Погиб во время боевой задачи в апреле 2025-го, посмертно Герой Украины.
Роман Головатюк, 28
Заслуженный мастер спорта Украины, многократный обладатель Кубков мира и Европы, многократный чемпион Украины по кикбоксингу. Служил младшим лейтенантом 8-го полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславовича, погиб в августе 2024-го возле Торецка Донецкой области.
Суонг Артем Теа, 28
Мастер спорта Украины международного класса, член сборной по ушу с 2013 года. Пятикратный чемпион Украины среди юниоров и юношей, восьмикратный – среди взрослых. Трехкратный чемпион Европы (2014, 2016, 2018), бронзовый призер чемпионата мира 2017 года, обладатель Кубка мира. Погиб в апреле 2025-го возле Орехово-Василевки Донецкой области.
Ярина Базилевич, 21
Программный менеджер инициативы «Львов – молодежная столица Европы 2025» и всеукраинской платформы сетирования молодежи «Молодвиж». Ярина, ее мать и две младшие сестры погибли в результате ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года.
Ярослав Стрелец, 21
С 2016 по 2021 год – чемпион Украины по панкратиону. С 2017 по 2019 год – трехкратный призер чемпионата мира по панкратиону и гриплингу. В 2021 году – чемпион мира по панкратиону. Выполнял задание в Херсонской области, участвовал в Курской операции, где и погиб в сентябре 2024-го.
Текст: Дарья Трапезникова, Даниил Носов
Список опубликован в журнале Forbes Ukraine №4 [37] за август – сентябрь 2025 года
