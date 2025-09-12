Ці українці могли опинитися у переліку «30 до 30». Росія забрала у них не лише шанс на номінацію, а й життя
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
З початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 13 000 цивільних, за даними ООН, і понад 45 000 військових, за словами Володимира Зеленського. Серед них – майже 100 журналістів, більш як 200 митців і понад 600 спортсменів, тренерів і молодіжних працівників.
Поряд зі списком «30 до 30», де Forbes Ukraine відбирає молодих лідерів за досягнення й потенціал, ми публікуємо імена 30 українців до 30 років, яких війна забрала за останні 12 місяців. Проєкт створено спільно з платформою памʼяті «Меморіал».
30 до 30: Список, якого не мало бути
Анастасія Кольвах, 30
Культурна менеджерка, акторка та співавторка Театру сучасного діалогу. Була лекторкою у полтавському кіноклубі «Кінодвіж», учасницею письменницького клубу «Пишу зараз». Як зооволонтерка опікувалася котами й кажанами. Загинула від ракетного удару по житловому будинку в Полтаві 1 лютого 2025 року.
Андрій Касьянов, 27
Актор Дніпровського національного театру ім. Шевченка, який став військовим. Одна з останніх ролей – грузинський художник Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд». Загинув у серпні 2024 року.
Андрій «Вінчік» Штонда, 24
Винороб, художник і студент Харківської політехніки. Воював з перших днів вторгнення – оператор FPV-дронів у бригаді «Хартія». Загинув під Липцями на Харківщині у вересні 2024-го.
Артем Ковбасинський, 24
Артист балетної трупи Клайпедського державного музичного театру. 2022 року повернувся до України та став на її захист. Загинув у вересні 2024-го.
Василь Копань, 28
З 2014-го в «Азові». Обороняв «Азовсталь», вийшов звідти в полон і повернувся у вересні 2022 року. Після реабілітації знову опинився на фронті та командував ротою розвідки. Загинув у вересні 2024-го в Бахмутському районі.
Василь Ратушний, 28
У 2014-2019 роках захищав Україну як доброволець. Останнім часом служив пілотом безпілотника у бригаді «Птахи Мадяра». У жовтні 2023-го був нагороджений «Золотим хрестом» головнокомандувача ЗСУ. Загинув у лютому 2025-го.
Вероніка Кожушко, 18
Художниця, авторка віршів і прози, яка цікавилася епохою розстріляного Відродження й хотіла розвивати українську культуру в Харкові. Загинула під час масованого удару по Харкову 30 серпня 2024 року. На її честь заснували премію «Генерація Ніка» для художників і літераторів від 16 до 21 року.
Вікторія Рощина, 27
Працювала на Українському радіо, «UA:Перший» і hromadske, публікувалася в «Українській правді» й на «Радіо Свобода». Загинула у вересні 2024-го від катувань у російському полоні, куди потрапила у серпні 2023-го, вирушивши робити репортаж із тимчасово окупованих територій.
Віталій Карвацький, 25
Активіст, історик. У 2018-2019 роках брав участь у військово-історичних реконструкціях львівського товариства «Памʼять». На початку повномасштабного вторгнення долучився до 125-ї окремої бригади ТрО, а з січня 2025-го – до 3-ї ОШБр. Загинув на харківському напрямку в червні 2025-го, посмертно Герой України.
Віталій Римарук, 26
Чемпіон України з легкої атлетики серед молоді та призер серед юніорів – спеціалізувався на метанні диска. Служив офіцером спецпідрозділу «Омега», загинув на покровському напрямку в червні 2025-го.
Володимир Раков, 30
Хореограф двох сезонів телешоу «Танцюють всі!» й асистент хореографа «Танців із зірками». Знімався у рекламних роликах Lexus, Apple, Nike і кліпах українських зірок. Пілот FPV-дронів у 24-й ОМБр імені короля Данила. Загинув на бойовому завданні у січні 2025 року.
Геннадій Керничний, 27
Воював із 2014 року, після тяжкого поранення та ампутації частини ноги повернувся на службу. Майстер спорту з пауерліфтингу та бойового самбо, у 2020-му переміг в «Іграх Героїв» у Харкові, у 2023-му – у Львові. Під час повномасштабної війни був розвідником, старшим інструктором групи інструкторів центру ССО. Загинув у вересні 2024-го на Харківщині.
Даніель Ковальчук, 29
З 2014 року в «Азові». У 2019-му як співзасновник проєкту Civil Safety навчав працювати зі зброєю. Відновившись після важких поранень унаслідок ракетного удару 2022 року, повернувся на фронт. Створив підрозділ Morana Team, який спеціалізувався на FPV-дронах. У травні 2025 року зупинилося серце.
Дмитро Лопарев, 29
Командир відділення групи спецпризначення загону 8-го полку ССО. З 2014-го у «Правому секторі»: пройшов Піски, Тоненьке, шахту «Бутівка», Водяне, Кам’янку, Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку та Опитне. Мав відзнаки: «Золотий хрест», «Іду на ви» IV ступеня та «За оборону України». Загинув під час бойового завдання на Сумщині у березні 2025-го.
Іван Вітковський, 21
Співзасновник компанії з пошиття тактичного спорядження ENSIS GEAR. До війська приєднався у 2022-му, служив інструктором з інженерної підготовки у 131-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. Загинув у вересні 2024-го.
Іван Яремчук, 27
Півфіналіст змагань Nelson Mandela World Human Rights Moot Court 2017 року. Фахівець з антимонопольного права. Після вторгнення служив у департаменті військово-технічної політики та озброєння Міноборони, потім став бойовим медиком, а згодом – командиром взводу. Загинув у лютому 2025 року на Сумщині.
Ілля Ковальов, 21
Майстер спорту і призер Європи із сучасного п’ятиборства та триразовий чемпіон України із сучасного п’ятиборства. Загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 19 травня 2025 року.
Ілля Підгайний, 27
Випускник Школи права УКУ, працював у юридичних фірмах VKP та Avitar, а з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Загинув у липні 2025 року. У памʼять про випускника УКУ заснував стипендійний фонд на $100 000.
Максим Ємець, 30
У ЗСУ з 19 років, де виріс з солдата до командира батальйону. Після оборони Сіверськодонецька став старшим офіцером підрозділу спеціального призначення ГУР МО. Долучився до військових операцій зі звільнення Харківщини, Балаклійського прориву та деокупації Куп’янська у 2022 році. На фронті писав поезію. Загинув у лютому 2025-го.
Максим Старостін, 19
Студент КПІ ім. Сікорського. Волонтерив, розробляв дрони та тестував їх із військовими, лагодив електроніку на передовій. Загинув у червні 2025-го під обстрілом на одному з таких виїздів.
Микола Гаєвой, 28
Випускник магістратури та аспірант з історії в УКУ. Загинув 27 серпня 2024 року під час Курської операції. УКУ дав його ім’я Центру сучасної історії та започаткував стипендійний фонд у $100 000 на честь Миколи Гаєвого.
Назар Малік, 28
Народився у Криму, з однокласниками на випускній лінійці співав гімн України на знак протесту проти російської окупації півострова. Навчався на історичному факультеті КНУ ім. Шевченка, з 2016 року був актором творчого обʼєднання «Ніч в університеті». Загинув у травні 2025-го.
Олег Яровий, 22
Солдат 108-го ОШБ БПЛА «Вовки Да Вінчі». У боях на Донеччині сам стримував ворожу роту, організував оборону в оточенні, знищив понад 20 російських військових із кулемета, керував дронами для евакуації поранених. Загинув у липні 2025-го, посмертно нагороджений званням Героя України та орденом «Золота Зірка».
Олексій Самойленко, 28
Навчався в Університеті ім. Карпенка-Карого. Знімався у серіалах «Доктор Віра», «Прогулянка у порожнечі». Грав у театрі «Майстерня Олени Лазович». Загинув у лютому 2025 року.
Орест Малованюк, 27
Майстер спорту, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг). З 2017 року пройшов Слов’янськ, бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку. Займався повітряною та наземною розвідкою. Загинув у лютому 2025-го на харківському напрямку.
Павло Іванов, 26
Льотчик-штурмовик із понад 130 бойовими вильотами, був одним із перших українців, що опанували F-16. Загинув під час бойового завдання у квітні 2025-го, посмертно Герой України.
Роман Головатюк, 28
Заслужений майстер спорту України, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу. Служив молодшим лейтенантом 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславовича, загинув у серпні 2024-го поблизу Торецька на Донеччині.
Суонг Артем Тхеа, 28
Майстер спорту України міжнародного класу, член збірної з ушу з 2013 року. П’ятиразовий чемпіон України серед юніорів і юнаків, восьмиразовий – серед дорослих. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2018), бронзовий призер чемпіонату світу 2017 року, володар Кубка світу. Загинув у квітні 2025-го поблизу Оріхово-Василівки на Донеччині.
Ярина Базилевич, 21
Програмна менеджерка ініціативи «Львів – молодіжна столиця Європи 2025» та всеукраїнської платформи мережування молоді «Молодвіж». Ярина, її мати та дві молодші сестри загинули внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.
Ярослав Стрілець, 21
Із 2016 до 2021 року – чемпіон України з панкратіону. З 2017 до 2019 року – трикратний призер чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу. У 2021 році – чемпіон світу з панкратіону. Виконував завдання на Херсонщині, брав участь у Курській операції, де й загинув у вересні 2024-го.
Текст: Дарʼя Трапезнікова, Данило Носов
Список опубліковано у журналі Forbes Ukraine №4 [37] за серпень – вересень 2025 року
- Категорія
- Рейтинги
- Дата
-
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.