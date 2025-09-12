Підписка від 49 грн
Список, якого не мало бути. Forbes Ukraine зібрав імена 30 українців до 30 років, чиє життя передчасно забрала Росія. Вони б могли потрапити до рейтингу «30 до 30» при житті

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

5 хв читання

«30 до 30», Forbes Ukraine

Поряд зі списком «30 до 30» Forbes Ukraine публікує імена 30 українців, яких війна забрала до 30 років за останній рік.

Ці українці могли опинитися у переліку «30 до 30». Росія забрала у них не лише шанс на номінацію, а й життя

З початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 13 000 цивільних, за даними ООН, і понад 45 000 військових, за словами Володимира Зеленського. Серед них – майже 100 журналістів, більш як 200 митців і понад 600 спортсменів, тренерів і молодіжних працівників.

Поряд зі списком «30 до 30», де Forbes Ukraine відбирає молодих лідерів за досягнення й потенціал, ми публікуємо імена 30 українців до 30 років, яких війна забрала за останні 12 місяців. Проєкт створено спільно з платформою памʼяті «Меморіал».

30 до 30: Список, якого не мало бути

Анастасія Кольвах, 30

Культурна менеджерка, акторка та співавторка Театру сучасного діалогу. Була лекторкою у полтавському кіноклубі «Кінодвіж», учасницею письменницького клубу «Пишу зараз». Як зооволонтерка опікувалася котами й кажанами. Загинула від ракетного удару по житловому будинку в Полтаві 1 лютого 2025 року.

Андрій Касьянов, 27

Актор Дніпровського національного театру ім. Шевченка, який став військовим. Одна з останніх ролей – грузинський художник Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд». Загинув у серпні 2024 року.

Андрій «Вінчік» Штонда, 24

Винороб, художник і студент Харківської політехніки. Воював з перших днів вторгнення – оператор FPV-дронів у бригаді «Хартія». Загинув під Липцями на Харківщині у вересні 2024-го.

Артем Ковбасинський, 24

Артист балетної трупи Клайпедського державного музичного театру. 2022 року повернувся до України та став на її захист. Загинув у вересні 2024-го.

Василь Копань, 28

З 2014-го в «Азові». Обороняв «Азовсталь», вийшов звідти в полон і повернувся у вересні 2022 року. Після реабілітації знову опинився на фронті та командував ротою розвідки. Загинув у вересні 2024-го в Бахмутському районі.

Василь Ратушний, 28

У 2014-2019 роках захищав Україну як доброволець. Останнім часом служив пілотом безпілотника у бригаді «Птахи Мадяра». У жовтні 2023-го був нагороджений «Золотим хрестом» головнокомандувача ЗСУ. Загинув у лютому 2025-го.

Вероніка Кожушко, 18

Художниця, авторка віршів і прози, яка цікавилася епохою розстріляного Відродження й хотіла розвивати українську культуру в Харкові. Загинула під час масованого удару по Харкову 30 серпня 2024 року. На її честь заснували премію «Генерація Ніка» для художників і літераторів від 16 до 21 року.

Вікторія Рощина, 27

Працювала на Українському радіо, «UA:Перший» і hromadske, публікувалася в «Українській правді» й на «Радіо Свобода». Загинула у вересні 2024-го від катувань у російському полоні, куди потрапила у серпні 2023-го, вирушивши робити репортаж із тимчасово окупованих територій.

Віталій Карвацький, 25

Активіст, історик. У 2018-2019 роках брав участь у військово-історичних реконструкціях львівського товариства «Памʼять». На початку повномасштабного вторгнення долучився до 125-ї окремої бригади ТрО, а з січня 2025-го – до 3-ї ОШБр. Загинув на харківському напрямку в червні 2025-го, посмертно Герой України.

Віталій Римарук, 26

Чемпіон України з легкої атлетики серед молоді та призер серед юніорів – спеціалізувався на метанні диска. Служив офіцером спецпідрозділу «Омега», загинув на покровському напрямку в червні 2025-го.

Володимир Раков, 30

Хореограф двох сезонів телешоу «Танцюють всі!» й асистент хореографа «Танців із зірками». Знімався у рекламних роликах Lexus, Apple, Nike і кліпах українських зірок. Пілот FPV-дронів у 24-й ОМБр імені короля Данила. Загинув на бойовому завданні у січні 2025 року.

Геннадій Керничний, 27

Воював із 2014 року, після тяжкого поранення та ампутації частини ноги повернувся на службу. Майстер спорту з пауерліфтингу та бойового самбо, у 2020-му переміг в «Іграх Героїв» у Харкові, у 2023-му – у Львові. Під час повномасштабної війни був розвідником, старшим інструктором групи інструкторів центру ССО. Загинув у вересні 2024-го на Харківщині.

Даніель Ковальчук, 29

З 2014 року в «Азові». У 2019-му як співзасновник проєкту Civil Safety навчав працювати зі зброєю. Відновившись після важких поранень унаслідок ракетного удару 2022 року, повернувся на фронт. Створив підрозділ Morana Team, який спеціалізувався на FPV-дронах. У травні 2025 року зупинилося серце.

Дмитро Лопарев, 29

Командир відділення групи спецпризначення загону 8-го полку ССО. З 2014-го у «Правому секторі»: пройшов Піски, Тоненьке, шахту «Бутівка», Водяне, Кам’янку, Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку та Опитне. Мав відзнаки: «Золотий хрест», «Іду на ви» IV ступеня та «За оборону України». Загинув під час бойового завдання на Сумщині у березні 2025-го.

Іван Вітковський, 21

Співзасновник компанії з пошиття тактичного спорядження ENSIS GEAR. До війська приєднався у 2022-му, служив інструктором з інженерної підготовки у 131-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. Загинув у вересні 2024-го.

Іван Яремчук, 27

Півфіналіст змагань Nelson Mandela World Human Rights Moot Court 2017 року. Фахівець з антимонопольного права. Після вторгнення служив у департаменті військово-технічної політики та озброєння Міноборони, потім став бойовим медиком, а згодом – командиром взводу. Загинув у лютому 2025 року на Сумщині.

Ілля Ковальов, 21

Майстер спорту і призер Європи із сучасного п’ятиборства та триразовий чемпіон України із сучасного п’ятиборства. Загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 19 травня 2025 року.

Ілля Підгайний, 27

Випускник Школи права УКУ, працював у юридичних фірмах VKP та Avitar, а з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Загинув у липні 2025 року. У памʼять про випускника УКУ заснував стипендійний фонд на $100 000.

Максим Ємець, 30

У ЗСУ з 19 років, де виріс з солдата до командира батальйону. Після оборони Сіверськодонецька став старшим офіцером підрозділу спеціального призначення ГУР МО. Долучився до військових операцій зі звільнення Харківщини, Балаклійського прориву та деокупації Куп’янська у 2022 році. На фронті писав поезію. Загинув у лютому 2025-го.

Максим Старостін, 19

Студент КПІ ім. Сікорського. Волонтерив, розробляв дрони та тестував їх із військовими, лагодив електроніку на передовій. Загинув у червні 2025-го під обстрілом на одному з таких виїздів.

Микола Гаєвой, 28

Випускник магістратури та аспірант з історії в УКУ. Загинув 27 серпня 2024 року під час Курської операції. УКУ дав його ім’я Центру сучасної історії та започаткував стипендійний фонд у $100 000 на честь Миколи Гаєвого.

Назар Малік, 28

Народився у Криму, з однокласниками на випускній лінійці співав гімн України на знак протесту проти російської окупації півострова. Навчався на історичному факультеті КНУ ім. Шевченка, з 2016 року був актором творчого обʼєднання «Ніч в університеті». Загинув у травні 2025-го.

Олег Яровий, 22

Солдат 108-го ОШБ БПЛА «Вовки Да Вінчі». У боях на Донеччині сам стримував ворожу роту, організував оборону в оточенні, знищив понад 20 російських військових із кулемета, керував дронами для евакуації поранених. Загинув у липні 2025-го, посмертно нагороджений званням Героя України та орденом «Золота Зірка».

Олексій Самойленко, 28

Навчався в Університеті ім. Карпенка-Карого. Знімався у серіалах «Доктор Віра», «Прогулянка у порожнечі». Грав у театрі «Майстерня Олени Лазович». Загинув у лютому 2025 року.

Орест Малованюк, 27

Майстер спорту, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг). З 2017 року пройшов Слов’янськ, бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку. Займався повітряною та наземною розвідкою. Загинув у лютому 2025-го на харківському напрямку.

Павло Іванов, 26

Льотчик-штурмовик із понад 130 бойовими вильотами, був одним із перших українців, що опанували F-16. Загинув під час бойового завдання у квітні 2025-го, посмертно Герой України.

Роман Головатюк, 28

Заслужений майстер спорту України, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу. Служив молодшим лейтенантом 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславовича, загинув у серпні 2024-го поблизу Торецька на Донеччині.

Суонг Артем Тхеа, 28

Майстер спорту України міжнародного класу, член збірної з ушу з 2013 року. П’ятиразовий чемпіон України серед юніорів і юнаків, восьмиразовий – серед дорослих. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2018), бронзовий призер чемпіонату світу 2017 року, володар Кубка світу. Загинув у квітні 2025-го поблизу Оріхово-Василівки на Донеччині.

Ярина Базилевич, 21

Програмна менеджерка ініціативи «Львів – молодіжна столиця Європи 2025» та всеукраїнської платформи мережування молоді «Молодвіж». Ярина, її мати та дві молодші сестри загинули внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Ярослав Стрілець, 21

Із 2016 до 2021 року – чемпіон України з панкратіону. З 2017 до 2019 року – трикратний призер чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу. У 2021 році – чемпіон світу з панкратіону. Виконував завдання на Херсонщині, брав участь у Курській операції, де й загинув у вересні 2024-го.

Текст: Дарʼя Трапезнікова, Данило Носов

Список опубліковано у журналі Forbes Ukraine №4 [37] за серпень – вересень 2025 року

