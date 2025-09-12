Ці українці могли опинитися у переліку «30 до 30». Росія забрала у них не лише шанс на номінацію, а й життя

З початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 13 000 цивільних, за даними ООН, і понад 45 000 військових, за словами Володимира Зеленського. Серед них – майже 100 журналістів, більш як 200 митців і понад 600 спортсменів, тренерів і молодіжних працівників.

Поряд зі списком «30 до 30», де Forbes Ukraine відбирає молодих лідерів за досягнення й потенціал, ми публікуємо імена 30 українців до 30 років, яких війна забрала за останні 12 місяців. Проєкт створено спільно з платформою памʼяті «Меморіал».

30 до 30: Список, якого не мало бути

Анастасія Кольвах, 30

Культурна менеджерка, акторка та співавторка Театру сучасного діалогу. Була лекторкою у полтавському кіноклубі «Кінодвіж», учасницею письменницького клубу «Пишу зараз». Як зооволонтерка опікувалася котами й кажанами. Загинула від ракетного удару по житловому будинку в Полтаві 1 лютого 2025 року.

Андрій Касьянов, 27

Актор Дніпровського національного театру ім. Шевченка, який став військовим. Одна з останніх ролей – грузинський художник Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд». Загинув у серпні 2024 року.

Андрій «Вінчік» Штонда, 24

Винороб, художник і студент Харківської політехніки. Воював з перших днів вторгнення – оператор FPV-дронів у бригаді «Хартія». Загинув під Липцями на Харківщині у вересні 2024-го.

Артем Ковбасинський, 24

Артист балетної трупи Клайпедського державного музичного театру. 2022 року повернувся до України та став на її захист. Загинув у вересні 2024-го.

Василь Копань, 28

З 2014-го в «Азові». Обороняв «Азовсталь», вийшов звідти в полон і повернувся у вересні 2022 року. Після реабілітації знову опинився на фронті та командував ротою розвідки. Загинув у вересні 2024-го в Бахмутському районі.

Василь Ратушний, 28

У 2014-2019 роках захищав Україну як доброволець. Останнім часом служив пілотом безпілотника у бригаді «Птахи Мадяра». У жовтні 2023-го був нагороджений «Золотим хрестом» головнокомандувача ЗСУ. Загинув у лютому 2025-го.

Вероніка Кожушко, 18

Художниця, авторка віршів і прози, яка цікавилася епохою розстріляного Відродження й хотіла розвивати українську культуру в Харкові. Загинула під час масованого удару по Харкову 30 серпня 2024 року. На її честь заснували премію «Генерація Ніка» для художників і літераторів від 16 до 21 року.

Вікторія Рощина, 27

Працювала на Українському радіо, «UA:Перший» і hromadske, публікувалася в «Українській правді» й на «Радіо Свобода». Загинула у вересні 2024-го від катувань у російському полоні, куди потрапила у серпні 2023-го, вирушивши робити репортаж із тимчасово окупованих територій.

Віталій Карвацький, 25

Активіст, історик. У 2018-2019 роках брав участь у військово-історичних реконструкціях львівського товариства «Памʼять». На початку повномасштабного вторгнення долучився до 125-ї окремої бригади ТрО, а з січня 2025-го – до 3-ї ОШБр. Загинув на харківському напрямку в червні 2025-го, посмертно Герой України.

Віталій Римарук, 26

Чемпіон України з легкої атлетики серед молоді та призер серед юніорів – спеціалізувався на метанні диска. Служив офіцером спецпідрозділу «Омега», загинув на покровському напрямку в червні 2025-го.

Володимир Раков, 30

Хореограф двох сезонів телешоу «Танцюють всі!» й асистент хореографа «Танців із зірками». Знімався у рекламних роликах Lexus, Apple, Nike і кліпах українських зірок. Пілот FPV-дронів у 24-й ОМБр імені короля Данила. Загинув на бойовому завданні у січні 2025 року.

Геннадій Керничний, 27

Воював із 2014 року, після тяжкого поранення та ампутації частини ноги повернувся на службу. Майстер спорту з пауерліфтингу та бойового самбо, у 2020-му переміг в «Іграх Героїв» у Харкові, у 2023-му – у Львові. Під час повномасштабної війни був розвідником, старшим інструктором групи інструкторів центру ССО. Загинув у вересні 2024-го на Харківщині.

Даніель Ковальчук, 29

З 2014 року в «Азові». У 2019-му як співзасновник проєкту Civil Safety навчав працювати зі зброєю. Відновившись після важких поранень унаслідок ракетного удару 2022 року, повернувся на фронт. Створив підрозділ Morana Team, який спеціалізувався на FPV-дронах. У травні 2025 року зупинилося серце.

Дмитро Лопарев, 29

Командир відділення групи спецпризначення загону 8-го полку ССО. З 2014-го у «Правому секторі»: пройшов Піски, Тоненьке, шахту «Бутівка», Водяне, Кам’янку, Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку та Опитне. Мав відзнаки: «Золотий хрест», «Іду на ви» IV ступеня та «За оборону України». Загинув під час бойового завдання на Сумщині у березні 2025-го.

Іван Вітковський, 21

Співзасновник компанії з пошиття тактичного спорядження ENSIS GEAR. До війська приєднався у 2022-му, служив інструктором з інженерної підготовки у 131-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. Загинув у вересні 2024-го.

Іван Яремчук, 27

Півфіналіст змагань Nelson Mandela World Human Rights Moot Court 2017 року. Фахівець з антимонопольного права. Після вторгнення служив у департаменті військово-технічної політики та озброєння Міноборони, потім став бойовим медиком, а згодом – командиром взводу. Загинув у лютому 2025 року на Сумщині.

Ілля Ковальов, 21

Майстер спорту і призер Європи із сучасного п’ятиборства та триразовий чемпіон України із сучасного п’ятиборства. Загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 19 травня 2025 року.

Ілля Підгайний, 27

Випускник Школи права УКУ, працював у юридичних фірмах VKP та Avitar, а з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Загинув у липні 2025 року. У памʼять про випускника УКУ заснував стипендійний фонд на $100 000.

Максим Ємець, 30

У ЗСУ з 19 років, де виріс з солдата до командира батальйону. Після оборони Сіверськодонецька став старшим офіцером підрозділу спеціального призначення ГУР МО. Долучився до військових операцій зі звільнення Харківщини, Балаклійського прориву та деокупації Куп’янська у 2022 році. На фронті писав поезію. Загинув у лютому 2025-го.

Максим Старостін, 19

Студент КПІ ім. Сікорського. Волонтерив, розробляв дрони та тестував їх із військовими, лагодив електроніку на передовій. Загинув у червні 2025-го під обстрілом на одному з таких виїздів.

Микола Гаєвой, 28

Випускник магістратури та аспірант з історії в УКУ. Загинув 27 серпня 2024 року під час Курської операції. УКУ дав його ім’я Центру сучасної історії та започаткував стипендійний фонд у $100 000 на честь Миколи Гаєвого.

Назар Малік, 28

Народився у Криму, з однокласниками на випускній лінійці співав гімн України на знак протесту проти російської окупації півострова. Навчався на історичному факультеті КНУ ім. Шевченка, з 2016 року був актором творчого обʼєднання «Ніч в університеті». Загинув у травні 2025-го.

Олег Яровий, 22

Солдат 108-го ОШБ БПЛА «Вовки Да Вінчі». У боях на Донеччині сам стримував ворожу роту, організував оборону в оточенні, знищив понад 20 російських військових із кулемета, керував дронами для евакуації поранених. Загинув у липні 2025-го, посмертно нагороджений званням Героя України та орденом «Золота Зірка».

Олексій Самойленко, 28

Навчався в Університеті ім. Карпенка-Карого. Знімався у серіалах «Доктор Віра», «Прогулянка у порожнечі». Грав у театрі «Майстерня Олени Лазович». Загинув у лютому 2025 року.

Орест Малованюк, 27

Майстер спорту, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг). З 2017 року пройшов Слов’янськ, бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку. Займався повітряною та наземною розвідкою. Загинув у лютому 2025-го на харківському напрямку.

Павло Іванов, 26

Льотчик-штурмовик із понад 130 бойовими вильотами, був одним із перших українців, що опанували F-16. Загинув під час бойового завдання у квітні 2025-го, посмертно Герой України.

Роман Головатюк, 28

Заслужений майстер спорту України, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу. Служив молодшим лейтенантом 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславовича, загинув у серпні 2024-го поблизу Торецька на Донеччині.

Суонг Артем Тхеа, 28

Майстер спорту України міжнародного класу, член збірної з ушу з 2013 року. П’ятиразовий чемпіон України серед юніорів і юнаків, восьмиразовий – серед дорослих. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2018), бронзовий призер чемпіонату світу 2017 року, володар Кубка світу. Загинув у квітні 2025-го поблизу Оріхово-Василівки на Донеччині.

Ярина Базилевич, 21

Програмна менеджерка ініціативи «Львів – молодіжна столиця Європи 2025» та всеукраїнської платформи мережування молоді «Молодвіж». Ярина, її мати та дві молодші сестри загинули внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Ярослав Стрілець, 21

Із 2016 до 2021 року – чемпіон України з панкратіону. З 2017 до 2019 року – трикратний призер чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу. У 2021 році – чемпіон світу з панкратіону. Виконував завдання на Херсонщині, брав участь у Курській операції, де й загинув у вересні 2024-го.

Текст: Дарʼя Трапезнікова, Данило Носов

Список опубліковано у журналі Forbes Ukraine №4 [37] за серпень – вересень 2025 року