Колумнист Bloomberg и экс-руководитель бюро Wall Street Journal в Стамбуле Марк Чемпион привел свои аргументы , почему Украине следует отклонить мирный план США по прекращению войны. Белый дом требует от Украины отказаться от контроля над оккупированными Россией территориями, создать демилитаризованную зону и ограничить свои военные возможности, в то время как Россия не испытывает никаких существенных последствий или ограничений, отмечает он. Forbes Ukraine перевел главное из его обоснования.

План США по завершению войны России против Украины вызывает серьезные вопросы. Это значимый документ, вознаграждающий агрессию и наказывающий жертву, подрывает основной принцип международного права о нерушимости границ. Документ предлагает гарантии безопасности, но не объясняет, как они будут реализованы, ограничивая даже средства их выполнения.

Этот план – фактически принудительная капитуляция Украины ради выгоды и прибыли, аналог современного пакта Молотова – Риббентропа, где одна сторона преследует территориальные интересы, а другая – коммерческие. Все эти условия позорны и недопустимы для Украины и Европы.

Лучшее ли это соглашение, на которое Украина и ее остальные европейские союзники могут надеяться в это время? Ответ – нет, и они уже отклонили его ключевые условия. Но, к сожалению, этот вопрос также цикличен, поскольку ответ почти полностью зависит от Дональда Трампа.

Территориальные уступки Украины: больше, чем просто оккупированные земли

Уже давно руководство Киева и большинство украинцев согласились, что придется отказаться от оккупированных Россией территорий. Однако предложенное США соглашение идет гораздо дальше. Оно фактически предоставляет России международное «де-факто признание» всех украинских территорий, захваченных с 2014 года, включая так называемый Донецкий оборонный пояс, который РФ не смогла оккупировать. Эта территория, которая критически важна для дальнейшей обороны Украины, – станет демилитаризованной зоной.

Это параллель с тем, как после Второй мировой войны Запад не признавал контроль СССР в странах Балтии и Восточной Германии, хотя фактически не ставил его под сомнение. Похоже, этот документ предполагает подобный подход к «признанию» России. Нет необходимости писать слово «признание» в соглашении, де-факто или нет, если только целью не является указание на окончательное признание российской собственности.

Крепость Донбасса: территориальные уступки для России

Демилитаризированный крепостной пояс звучит разумно. Однако это огромная уступка для России, поскольку российским войскам, вероятно, понадобится еще по крайней мере год и десятки тысяч жизней военных, чтобы захватить города, входящие в состав этого пояса. Два из них намного больше всей территории, которую Россия смогла захватить с 2022 года.

И эти стратегические города невозможно будет вернуть, даже если Украина получит поддержку союзников в будущем. Это также ставит под угрозу способность Украины защищать свои южные и восточные границы от дальнейшей агрессии со стороны России.

Если Россия действительно настроена больше не нападать, а США готовы обеспечить эти гарантии, то должен быть четко зафиксирован отказ от дальнейших аннексий Путиным, а также предусмотрено создание эффективной международной миссии по обеспечению выполнения обязательств Кремлем.

Любая попытка окончательно завершить войну должна также предусматривать отвод всех тяжелых вооружений, ударных дронов и концентраций войск на значительное расстояние – десятки километров – от линии столкновения, включая Крым, чтобы Россия не могла угрожать украинским портам и торговле. Но ничего из этого в плане США нет.

Последствия российского ракетного удара 19 ноября 2025 г. в Тернополе. Фото Getty Images

Финансовые компенсации: Россия не проиграет, а США и Европа платят цену

План предусматривает, что Россия должна отказаться от $100 млрд из примерно $300 млрд своих активов, которые Запад заморозил в начале войны.

США будут контролировать использование этих средств для восстановления и получать всю прибыль от этого. Европейские налогоплательщики дополнительно уплатят еще $100 млрд.

Это вряд ли можно назвать уступкой со стороны России: замороженные активы не вернутся в Москву, и любой послевоенный трибунал наложит гораздо большие репарации, даже если не удастся собрать дополнительные средства.

Следовательно, Россия ничего не теряет, США получают прибыль, а Европа остается со счетом за восстановление всего, что разрушила в Украине Россия, – сумму убытков Всемирный банк оценивает более $500 млрд. Поскольку у Европы нет таких средств, будущее Украины будет бедным и нестабильным, а членство в Евросоюзе (разрешено по условиям соглашения) будет оставаться нереальной мечтой.

Санкции и контроль США: выгоды для Москвы

Санкции против России будут сняты со временем и могут возвратиться. Снятие санкций с России будет постепенным и под контролем США.

Учитывая, что план определяет сотрудничество между США и Россией по разработке критически важных полезных ископаемых, можно быть уверенным, что прогресс в обеспечении этих соглашений будет определять темпы ослабления санкций, а не поведение России в отношении Украины.

Гарантии безопасности: как они работают и почему они недействительны

Что касается гарантий безопасности, они выглядят размытыми. В плане речь идет только о возможности реагировать на нарушение соглашения с Россией, но критерии для этого чрезвычайно высоки. Только «значительное» и «длительное» нарушение со стороны России может вызвать ответ, в то время как один обстрел Украины по России может привести к отмене гарантий вообще. Это задача, которую легко может выполнить Россия, используя провокации.

Но даже это не имеет большого значения, ведь в плане отсутствует четкая ответственность и конкретные действия, которые должны быть предприняты, если Россия снова будет нападать. Это сродни обещаниям, которые были предоставлены Украине в Будапештском меморандуме 1994 года, которые оказались пустыми и не сработали.

Слабость военных гарантий для Украины

Другие пункты плана подрывают единственную правдоподобную гарантию безопасности, которую можно было бы предоставить Украине, – усиление ее обороноспособности до такой степени, что любое будущее нападение России будет бесполезным.

В то же время численность Вооруженных сил Украины, которая сейчас превышает 800 000–900 000 человек, согласно плану Трампа будет сокращена до 600 000, тогда как у России нет таких ограничений, даже географических. Членам НАТО будет запрещено размещать войска на территории Украины, что еще больше ограничит возможности предоставления международных гарантий или мониторинга.

Прифронтовый город Покровск в Донецкой области, 11 сентября 2025 года. Из-за продолжающейся российско-украинской войны жители Покровска живут без света, газа и воды. В городе эвакуированы медицинские и социальные учреждения, закрыты отделения банков, заправки, аптеки и большинство магазинов. Линия фронта приближается к городу, через что производится эвакуация населения. Фото Getty Images

Политическая ситуация и роль Трампа в решении вопроса

Трамп имеет возможность давить на Путина, чтобы он согласился на реальное завершение войны, но не использует этот шанс, потому что имеет больше рычагов влияния в Киеве и больше выгоды для себя в Москве. Однако ни один украинский лидер не может и не должен соглашаться на такое соглашение, и Европа также не должна его поддерживать. Оно приведет к внутренним протестам и откроет путь к дальнейшей дестабилизации со стороны России и новым попыткам ее вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался почти в невозможной ситуации. Чтобы выйти из нее, он должен раскрыть истинные намерения главы РФ Владимира Путина, предложив ему поправки – по пунктам, – которые превратят этот план из документа, основанного на доверии к ненадежной добросовестности Кремля, в соглашение с механизмами проверки и реальными гарантиями для Украины.

Это означает, среди многих других изменений, настаивать на введении международного миротворческого контингента и более широкой демилитаризованной зоне; снятии каких-либо ограничений на численность украинских сил и на снабжение вооружений союзниками.

Если Кремль откажется от этих условий, даже Белому дому должно быть ясно, что его используют.